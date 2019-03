Torino | Belotti può tornare in Nazionale nelle prossime convocazioni

Pagelle Torino : Meité ingenuo e fischiato. Belotti e Zaza : troppi errori : Torino - Ecco le Pagelle del Torino dopo la sconfitta in casa, 2-3, contro il Bologna . SIRIGU 6 Becca tre gol senza particolari colpe. IZZO 6.5 Scintille continue con Sansone che lo provoca a più ...

Top e flop : Belotti show per la rimonta del Torino : Top e flop della 27 giornata Top Belotti (Torino) con una doppietta in rimonta, dona tre punti fondamentali nella corsa europea del suo Torino. Due gol, peraltro, uno più bello dell’altro… Il terzo sbagliato a fine partita, davvero non conta. El Sharaawy (Roma) Segna un gol stupendo, manda con un delizioso assist in porta Zaniolo. E’ l’unico giocatore della Roma, in questo momento, che può creare qualcosa. Chiude con ...

Torino - Mazzarri : 'Dobbiamo giocare a calcio - Belotti è da Nazionale' : Walter Mazzarri , allenatore del Torino , ha parlato a Sky Sport della vittoria in rimonta sul Frosinone: ' Dobbiamo giocare come la classifica dice, ossia giocando a calcio . Oggi il primo tempo non mi è piaciuto. Siamo andati in svantaggio su un piazzato. ...

Torino - Mazzarri : "Belotti vero leader - secondo tempo all'altezza" : La doppietta di Belotti fa sognare il Torino, che continua a marciare verso l'Europa espugnando il campo del Frosinone . Walter Mazzarri commenta così il 2-1 dello Stirpe: 'Il primo tempo mi ha fatto ...

Serie A : Frosinone-Torino 1-2 - i granata sono quinti con super-Belotti : ... Mazzarri Arbitro : Giacomelli Marcatori : 42' Paganini, F,, 11' st e 33' st Belotti, T, Ammoniti : Capuano, F,, Rincon, T,, Meite, T,, Ciano, F,, Zaza, T,, Aina, T, Espulsi : Note : LA CRONACA DEL ...

Serie A - Frosinone-Torino 1-2 : gol di Paganini e Belotti - doppietta - : Il Torino continua a marciare verso l'Europa. A Frosinone si mette male, i granata vanno sotto per il gol di Paganini nel primo tempo, ma trovano un super Belotti e vincono 2-1. Per il Gallo doppietta ...

VIDEO Frosinone-Torino 1-2 - Highlights e sintesi della partita. Decide la spettacolare doppietta di Belotti : Il Torino ha sconfitto il Frosinone per 2-1 nel match valido per la 27^ giornata della Serie A 2019 di calcio. I granata si sono imposti in rimonta grazie a una fantastica doppietta di Andrea Belotti che ha rimediato alla rete di Paganini: bellissimo colpo di testa al 56′ e poi mezza rovesciata in area piccola al 77′ per lanciare gli uomini di Mazzarri. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Belotti meritava il gol da una vita» : Torino-CHIEVO 3-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Serie A Torino Mazzarri Chievo Tutte le notizie di Torino

Torino - Mazzarri : 'Mi tengo solo il risultato'. Belotti : 'Scambierei i gol con l'Europa' : Una domenica importante e a suo modo storica per il Torino , che batte il Chievo 3-0, sale a 41 punti in classifica agganciando la Lazio ed è in piena zona Europa; tutto questo, nella giornata in cui ...

Torino - che tris al Chievo. Il gallo Belotti ritrova il gol : i granata sognano l'Europa : Un tris per sognare l'Europa. Con un quarto d'ora finale da urlo il Toro travolge un Chievo ostico domato solo nel recupero, più di quanto dica il 3-0 del tabellino. E' il 'gallo' a suonare la sveglia proprio nel momento in cui la partita sembrava incanalata sui binari del pareggio. Il missile con c

Torino - Belotti : "Nel mio gol c'era tutto. I tifosi? Sono il nostro uomo in più" : Settantacinque minuti di enorme sofferenza, con Sirigu che in avvio di ripresa salva la sua porta e il suo record, sei partite senza reti: nessun portiere del Toro ci era mai riuscito nel dopoguerra,. ...

Torino - Belotti ammette : “il gol mi mancava - ma non più di tanto. Europa? Continuiamo a sacrificarci” : L’attaccante del Torino ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro il Chievo, un successo fondamentale in ottica Europa “Il gol è sempre emozionante per un attaccante, un po’ mancava ma non più di tanto, perché sapevo che stavo facendo belle prestazioni, stavo giocando come so giocare e come voglio giocare sempre, sapevo che prima o poi sarebbe arrivato. Sono contento che sia arrivato oggi per sbloccare una gara molto ...

Torino-Chievo 3-0 : Belotti - Rincon e Zaza travolgono i gialloblù : La cronaca. Primo tempo decisamente bloccato tra Torino e Chievo . Entrambe le compagini si annullano e nessuna riesce a prevalere sull'altra. Pochi i tentativi: al 7' Ansaldi calcia dalla distanza, ...

Il Torino stravince col Chievo! Gol di Belotti - Rincon e Zaza : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Il Toro vince, alla fine stravince persino!,, batte il Chievo per 3 a 0 con un ...