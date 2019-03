Tiro a volo | Coppa del Mondo Acapulco 2019 | nelle eliminatorie del trap femminile bene

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Italia per rimpinguare il contingente alle Olimpiadi : Riparte il circuito maggiore del Tiro a volo: da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondo con la prima tappa che metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. In gara dodici Italiani che proveranno a conquistare i sei pass che ancora mancano all’Italia. Va ricordato che una carta olimpica non è nominale ma viene assegnata alla ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : i pass olimpici in palio ed il regolamento. Le carte già assegnate : Da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondo di Tiro a volo: la prima tappa del circuito maggiore metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. Saranno dodici gli azzurri in gara in Messico che cercheranno di centrare il pass olimpico che, ricordiamo, non è nominale ma viene assegnato alla federazione di appartenenza. Va sottolineato che ...

Tiro al volo – Assegnati i titoli regionali inv. di Fossa Universale 2019 : Pezzaioli su tutti nell’invernale regionale di F.U. – titoli individuali per Rossi, Franzoni, Merigo, Salvatore, Taiola, Mantoan, Amighetti e Roselli Dopo il titolo italiano ancora fresco, conquistato la scorsa settimana sulle pedane varesotte del Tav Belvedere di Uboldo, i dream team del sodalizio bresciano del Trap Pezzaioli di Montichiari, domenica scorsa ha concesso il bis vincendo, al Concaverde di Lonato del Garda, anche ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondi di Tiro a volo: la prima tappa del circuito maggiore metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. Le finali saranno visibili in streaming sul dito della federazione internazionale, la ISSF. Di seguito il programma completo delle gare con l’indicazione dell’ora italiana. calendario ...

Tiro a volo - tre titoli italiani per il Trap Pezzaioli nell’appuntamento tricolore della Fossa Universale a Uboldo : Il Tiro a volo lombardo ha conquistato 3 titoli tricolore individuali, 4 medaglie d’argento e altrettante di bronzo Domenica, quella appena trascorsa, ricca di soddisfazioni anche in campo nazionale per la grande famiglia del Tiro a volo lombardo che, nell’appuntamento tricolore invernale della Fossa Universale a Uboldo, oltre all’ambito titolo italiano per società, ha conquistato 3 titoli tricolore individuali, 4 ...

Tiro a volo - Qatar Open 2019 : Luigi Lodde centra il podio nello skeet - vincono Rashid Saleh Hamad e Danka Bartekova : Arrivano buone notizie da Doha, dove si sta svolgendo il Qatar Open 2019 di Tiro a volo, in cui Luigi Lodde è riuscito a conquistare il podio nello skeet maschile, al termine di una finale molto ben gestita dal militare sardo bicampione continentale. Dopo aver chiuso in sesta piazza la fase eliminatoria col lo score di 121/125, Lodde si è ben comportato nell’atto decisivo, chiudendo a quota 45/50. Prima piazza invece per il padrone di ...

Tiro a volo - Qatar Open 2019 : nella prima giornata dello skeet in testa Luigi Agostino Lodde : nella prima giornata dello skeet al Qatar Open di Tiro a volo in corso a Doha buone notizie per l’Italia: nella competizione maschile è in testa Luigi Agostino Lodde, mentre al femminile sono in piena corsa le nostre Martina Bartolomei e Francesca Del Prete, con Chiara di Marziantonio subito ad inseguire. nella prima giornata di eliminatorie (75 piattelli), come detto, è in testa tra gli uomini il nostro Luigi Agostino Lodde, seppur in ...

Tiro a volo - Qatar Open 2019 : nel double trap fa festa Alessandro Chianese - terzo Andrea Vescovi : Giornata dedicata al double trap al Qatar Open di Tiro a volo e ancora una volta torna a sorridere l’Italia, che vede trionfare Alessandro Chianese e salire sul terzo gradino del podio un altro azzurro, Andrea Vescovi. In finale anche un terzo azzurro, Antonino Barillà, che chiude in quinta posizione. Venerdì e sabato saranno in pedana invece gli azzurri dello skeet: UOMINI Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia Luigi Agostino Lodde ...

Tiro a volo - Qatar Open 2019 : nel trap misto quarto posto per Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi : Si conclude senza podi nel trap misto per l’Italia il Qatar Open di Tiro a volo, che nei pRossimi giorni vedrà anche le gare di double trap e skeet: quarto posto infatti nella gara a coppie miste per Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi. Fuori dalla finale a sei tutte le altre coppie azzurre. Vittoria per la coppia australiana composta da Laetisha Scanlan e Michale Coles, che ha superato per 35-34 quella iraniana formata da Shiva Farahpour ...

Tiro a volo - Qatar Open 2019 : vittorie di Silvana Stanco ed Erminio Frasca - secondo posto per Valerio Grazini! : Prosegue benissimo per i colori italiani la stagione 2019 di Tiro a volo: il Qatar Open, gara di preparazione per gli azzurri alle prime fatiche di Coppa del Mondo, ha visto tre italiani del trap sul podio. Ha vinto la gara femminile Silvana Stanco, già vincitrice in Marocco ad inizio mese, mentre tra gli uomini si è classificato primo Erminio Frasca, sul gradino più basso del podio in Marocco, con Valerio Grazini secondo. Nella finale femminile ...

Tiro a volo - Qatar Open 2019 : Silvana Stanco in testa dopo la prima giornata - bene De Filippis e Pellielo : A Doha si è disputata la prima giornata di gare del Qatar Open 2019, l’Italia è stata assoluta protagonista in Medio Oriente. Silvana Maria Stanco si trova al comando dopo le prime tre serie con un solo errore (74 su 75), appena davanti a Jessica Rossi (72) e a Fiammetta Rossi è in scia (71) mentre rincorrono Maria Lucia Palmitessa (67), Erica Sessa (65), Alessia Iezzi (73). Al maschile, invece, Mauro De Filippis è secondo (73) tallonato ...

Tiro a volo - Qatar Open 2019 : l’Italia schiera i big. Ci sono Fabbrizi - Pellielo - Rossi : Sarà un’Italia a ranghi completi e con tutti i big quella che si presenterà al Qatar Open 2019 di Tiro a volo. Domani sulle pedane del Lusail Shooting Complex si terranno le prime serie della Fossa Olimpica ed in gara saranno presenti 169 tiratori da 35 nazioni Il CT azzurro Albano Pera h convocato per la gara maschile i seguenti tiratori: Emanuele Buccolieri, Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Erminio Frasca, Valerio Grazini e Giovanni ...