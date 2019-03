Thiem e Andreescu | la spallata di Indian Wells allo status quo del tennis mondiale

Indian Wells - Federer ko. Primo trofeo '1000' per Thiem . Donne - favola Andreescu : Indian Wells , California, Usa,, 18 marzo 2019 - Dominic Thiem ha vinto il torneo di tennis di Indian Wells battendo Roger Federer per 3-6, 6-3, 7-5. Il Primo set è andato allo svizzero, poi l'...

