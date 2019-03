Testimoni del mistero | nuovo volume Lev sulle reliquie di Gesù in Italia e

Muore una dei Testimoni del processo Ruby : "Mi hanno avvelenata" : Milano Un mix di sostanze radioattive: assume i contorni di un film di spionaggio, non fosse per la tragedia di una giovane donna morta, la fine di Imane Fadil. La ragazza, 34 anni, era arrivata dal Marocco in Italia a cercare fortuna e poi era capitata nel tritacarne dei processi e degli articoli di giornale legati al caso Ruby.La modella-testimone è morta all'ospedale Humanitas il primo marzo scorso dopo oltre un mese di agonia e sofferenze. ...

Planet or Plastic - Marco Mengoni Testimonial della campagna per salvare i mari : Arriva in Italia Planet or Plastic?, la campagna internazionale promossa da National Geographic per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza ambientale causata dal crescente impiego delle Plastiche monouso e l’ambasciatore italiano sarà Marco Mengoni (qui il video). Da sempre attento ai temi dell’ambiente, Marco Mengoni per la release del suo ultimo album ATLANTICO (già disco di platino con 40 milioni di stream) ha voluto una tre giorni ...

Contest “Il clima cambia - cambiamo anche noi” : la Testimonianza dei ragazzi delle scuole medie e superiori : Datameteo.com partner dell’8ª Giornata della Meteorologia e l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime promuovono un Contest dal titolo “Il clima cambia, cambiamo anche noi” che riguarda che riguarda i territori del Parc national du Mercantour (FR), del Parc national des Ecrins (FR), del Parco Fluviale Gesso e Stura – Ente gestore Comune di Cuneo (IT), dell’APAM (IT) e dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”. “Agire in ...

Festa della Donna a Reggio Calabria - al Liceo Volta la Testimonianza della campionessa : 'nello sport - come nella vita - le diversità non sono limiti ma risorse' : ' Da piccola praticavo corsa ad ostacoli quando l'allenatore dei miei fratelli mi propose di sperimentare lo sport della pallavolo. Così è iniziata la mia carriera. Mi sento una persona molto ...

Festa della Donna a Reggio Calabria - al Liceo Volta la Testimonianza della campionessa : 'nello sport - come nella vita - le diversità non sono ... : Mi sento una persona molto fortunata - ha raccontato la Del Core - per aver girato il mondo e per aver giocato e vinto molto con i club in Italia e all'estero e con la Nazionale nel mondo. Ho avuto l'...

'Sono diventata una cosa da comprare' : la drammatica Testimonianza di Stefania - costretta a prostituirsi - nella Giornata della donna - : Il racconto di Stefania, vittima di violenze e soprusi, commuove Mattarella durante la cerimonia per la Giornata Internazionale della donna . Il presidente della Repubblica: "Lo sfruttamento sessuale ...

Valentina Vezzali Testimonial del Trofeo Martuscelli : la scherma per i non vedenti : Il Club Schermistico Partenopeo veicola attraverso lo sport valori d'impegno civile per l'abbattimento delle barriere". Gli atleti tirano su una traccia, lungo una linea direttrice che funge da ...

Pordenone - aggredita dalla vicina : pugni e calci/ La Testimonianza della vittima : Pordenone, nuovi sviluppi sulla rissa tra condomini e l'aggressione di una donna alla vicina di casa: la testimonianza della vittima a Pomeriggio 5.

La Testimonianza di un accusatore di Michael Jackson : "La sensazione era : tra tutti i bambini del mondo - ha scelto me" : "La sensazione era: eccomi qui. Tra tutti i bambini del mondo ha scelto me". Wade Robson è uno dei due ragazzi che ha accusato pubblicamente Michael Jackson di molestie nel documentario di Hbo Leaving Neverland. Ai microfoni di CBS This Morning - programma mattutino del canale statunitense - il 36enne ha raccontato la felicità di essere scelto da Michael Jackson quando era piccolo.Una sensazione che veniva rafforzata dalle parole ...