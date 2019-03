Test Moto Guzzi V85 TT | artigli ' tuttoterreno'

MotoE - Test a Jerez : un incendio distrugge il paddock : Jerez - Attimi di terrore al circuito Jerez de la Frontera, dove questa mattina sarebbero dovuti iniziare i test della MotoE, il campionato del mondo per moto elettriche. L'inizio, però, è stato ...

Energica Motor - sospeso Test Irta a Jerez. Titolo cade a Piazza Affari : Energica Motor Company ha sospeso "momentaneamente" i Test Irta MotoE. Lo rende noto la stessa casa costruttrice di moto elettriche a elevate prestazioni, "oggetto di ingenti danni ai materiali da ...

MotoGp – Ducati sotto inchiesta - a rischio la vittoria di Dovizioso in Qatar : clamorosa proTesta della Honda : Il team giapponese ha presentato una richiesta ufficiale alla IRTA per una presunta irregolarità della Ducati Rischia di cambiare l’esito del Gp del Qatar, la vittoria di Andrea Dovizioso infatti è sotto investigazione da parte della IRTA. A presentare una protesta ufficiale è stata la Honda, puntando il dito nei confronti di un’appendice aerodinamica montata dal team di Borgo Panigale sulle DesmosediciGP di Dovizioso e ...

MotoGp – Test negativi - qualifiche positive! Dovizioso sorpreso del risultato : “non mi aspettavo questa velocità” : Andrea Dovizioso palesa le sue impressioni dopo le qualifiche del Gp del Qatar: le parole del pilota della Ducati in conferenza stampa Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà domani dalla ...

Moto2 – Terminate le Fp3 in Qatar : Jorge Martin in Testa a Losail : Jorge Martin guida la terza e ultima sessione di prove libere di Moto2 in Qatar Jorge Martin ha fatto registrare il miglior tempo nelle terze ed ultime prove libere del Gp del Qatar di Moto2 in programma domani sul circuito di Losail vicino a Doha. Il pilota spagnolo su Ktm ha girato in 1’59”596 davanti al tedesco Marcel Schrotter, Kalex, +0”043, e allo spagnolo Alex Marquez, Kalex, +0”099. Quarto tempo per ...

MotoGp – Confermati i Test ufficiali : da Misano alla Finlandia - tutti i dettagli : La MotoGp ufficializza le date dei test della categoria regina del 2019: tutti i dettagli Sono stati Confermati oggi i dettagli dei test della classe MotoGp. Prima di scendere in pista ed entrare in azione per la stagione 2019, a Losail, sono state decise oggi le date e i dettagli per i test della MotoGp della stagione. La sessione del 29 e 30 agosto sul circuito di Misano è stata confermata, mentre c’è la possibilità di fare un test ...

Motomondiale 2019 - il numero di piloti per nazione. Italia in Testa alla classifica - battuta la Spagna : Sventola il tricolore nel Motomondiale 2019, l’Italia è il Paese più rappresentato nei tre campionati delle due ruote che prenderanno il via nel weekend dell’8-10 marzo con il GP del Qatar. Sono presenti infatti ben 23 azzurri nelle tre categorie: 6 in MotoGP, 9 in Moto2 e 8 in Moto3. La Spagna ci segue a una sola distanza: gli iberici hanno più centauri nella classe regina (ben 8) ma ne hanno “solo” 6 nella cilindrata di ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la mina vagante Suzuki. Rins e Mir velocissimi nei Test invernali : possono impensierire i big : Dopo quattro anni di crescita costante sembra essere finalmente arrivato il momento giusto per tornare alla vittoria in casa Suzuki, che si appresta a cominciare il Mondiale 2019 di MotoGP a Losail, in Qatar. La casa nipponica è rientrata a pieno regime nel MotoMondiale a partire dal 2015 (dopo 4 anni di stop) senza riuscire mai a trovare la giusta continuità nell’arco della stagione per insidiare le posizioni di vertice occupate da Honda, ...

Moto2 : Lowes davanti anche nella domenica di Test : Il campione del mondo Moto3 ha chiuso come undicesimo della tre giorni con un ritardo di 0,6s dal più veloce. Tutto sul Motomondiale Moto2 losail Lowes Tutte le notizie di Motomondiale Per ...

Motomondiale - Test Losail 2019 Day-3 : Romano Fenati sempre in Testa in Moto3 - Sam Lowes il migliore in Moto2 : Si sono chiusi oggi i Test pre-stagionali di Moto2 e Moto3 in quel di Losail, sede della prima tappa del Motomondiale 2019, con il britannico Sam Lowes e l’italiano Romano Fenati che si sono confermati al vertice anche nel Day-3. In Moto2 il britannico Sam Lowes, alla guida della Kalex del Federal Oil Gresini, ha fatto la differenza nel time attack della seconda sessione odierna, firmando un notevole 1’58″439 e conservando la ...

Moto3 - Test Qatar : Fenati al comando - segue Arbolino : One more session for them tonight #QatarTest pic.twitter.com/hIqnLyzbPc - MCN Sport, @MCNSport, March 3, 2019 Condividi su WhatsApp Moto3 - Test Qatar: Fenati al comando, segue Arbolino Vota questo ...

Moto2 - Lowes al comando nei Test : BENE MARTIN Ottimo sabato per Jorge Martin, Red Bull KTM Ajo,: l'esordiente campione del mondo Moto3 è terzo a 0,2s dalla vetta. Dietro di lui alcuni candidati alla lotta iridata, come Luca Marini, ...

LOSAIL - Il sabato di test Moto3 sulla pista di Losail, in Qatar, è la copia a ...