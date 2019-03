Tesla - Nuovo teaser del pick-up

quattroruote

(Di lunedì 18 marzo 2019) In molti pensavano che il primo-up elettrico dellasarebbe comparso durante la presentazione della Model Y, ma così non è stato. Tuttavia, al termine dell'evento dedicato alla nuova Suv elettrica sugli schermi del Design Studio di Palo Alto è apparsa un'immagine delmodello: il, passato inosservato, è stato ripubblicato su twitter da Elon Musk, che però non ha fornito, come da tradizione, ulteriori informazioni sul quinto veicolo della gammaDavanti o dietro? L'enigmatica immagine mostra una barra luminosa che segue le forme squadrate di quello che potrebbe essere il frontale del-up. L'inclinazione dell'immagine, però, potrebbe far pensare che ilpossa raffigurare la porzione posteriore della vettura, con il cassone coperto da un pannello apribile. Quest'ultima ipotesi, tuttavia, potrebbe essere screditata dalla totale assenza di luci rosse, ...

