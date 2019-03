Terribile incidente vicino Roma Coinvolte tre auto | cinque feriti gravi

Tirreno-Adriatico - Majka ce la fa : le condizioni del polacco della Bora dopo il Terribile incidente della prima tappa [VIDEO] : Rafal Majka ce la fa: il polacco della Bora-Hansgrohe regolarmente alla partenza della seconda tappa della Tirreno-Adriatico dopo l’incidente di ieri a Marina di Pietrasanta Le immagini del terribile incidente di ieri, nella prima tappa della Tirreno-Adriatico 2019, tra il treno della Bora Hansgrohe, intento a disputare la sua cronometro a squadre, ed un pedone che ha distrattamente attraversato la strada, non curante ...

Parigi-Nizza 2019 – Incidente Barguil : le condizioni del francese dopo la Terribile caduta di oggi : Aggiornamenti sulle condizioni di Barguil dopo la terribile caduta di oggi nella seconda tappa della Parigi Nizza 2019 Non è apparso in buone condizioni, Warren Barguil, oggi dopo la terribile caduta durante la seconda tappa della Parigi-Nizza 2019. Il ciclista francese ha perso conoscenza per qualche minuto per poi essere immediatamente soccorso, immobilizzato e trasportato in ospedale per degli accertamenti. Ovviamente Barguil è stato ...

Una Vita Anticipazioni 10 marzo 2019 : Felipe coinvolto in un Terribile incidente : Felipe viene travolto da un cavallo imbizzarrito ed è in gravi condizioni. Intanto Maria Luisa pensa che Victor non possa avere chance contro Arturo e si sente in colpa.

F3 – Sophia Floersch senza paura - la pilota protagonista del Terribile incidente di Macao torna in pista a Monza : Sophia Floersch torna in pista a Monza dopo il terribile incidente in cui fu coinvolta all’Europeo di F3 a Macao Sophia Floersch è diventata celebre l’anno scorso quando, durante l’Europeo di F3 sul circuito di Macao, fu protagonista di un terribile incidente. Se subito dopo l’impatto si era temuto per la vita della giovane pilota, a distanza di qualche giorno dall’incidente le notizie sulle condizioni di ...

Brindisi - Terribile incidente sulla strada per il mare : morti due coniugi e una 40enne : Dramma sabato dopo le ore 12 sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico e Campo di mare. Nello schianto frontale tra due auto hanno perso la vita marito e moglie di 52 e 42 anni e una donna di 40 anni. Lo scontro è stato terribile e non ha lasciato scampo ai tre. Non è il primo incidente mortale che avviene su quell'arteria.Continua a leggere

Bolivia - Terribile incidente stradale tra un bus e un camion provoca 24 morti : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato in Bolivia, precisamente sulla Ruta Nacional, a circa 220 chilometri a sud dalla capitale del Paese, La Paz. Secondo quanto riporta la stampa nazionale ed internazionale, un autobus carico di passeggeri, e un camion si sono scontrati all'improvviso. Le cause del sinistro, tutte ancora in fase di accertamento, sembra che abbiano comunque un responsabile: la nebbia, che pare sia stata davvero molto ...

Douglas Costa - Terribile incidente per lo juventino : miracolato - com'è ridotta l'auto : incidente d'auto questa mattina per il giocatore della Juventus, Douglas Costa. La macchina su cui viaggiava, una Jeep Grand Cherokee, secondo una prima ricostruzione, si è scontrata con una Punto ...

Savona. Terribile incidente stradale per Enrico Ruggeri : auto distrutta : Paura per il cantante Enrico Ruggeri. L’artista è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Insieme a lui c’erano altre tre