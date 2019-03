Tennis | Qualificazioni Masters 1000 Miami 2019 | Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego al turno

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Salvatore Caruso eliminato nel turno finale delle qualificazioni. L’azzurro ko contro Gunneswaran : Niente da fare per Salvatore Caruso. L’azzurro è stato eliminato nel turno decisivo delle qualificazioni del “BNP Paribas Open”, primo ATP Masters 1000 del 2019, in corso sui campi in cemento di Indian Wells (California), dall’Indiano Prajnesh Gunneswaran, numero 97 del ranking mondiale e nona testa di serie delle “quali“, con il punteggio di 6-2 3-6 6-2 in 1 ora e 41 minuti di partita. Un match sempre ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : Sara Errani eliminata nell’ultimo turno delle qualificazioni dalla svizzera Stefanie Voegele : Sara Errani non riesce a centrare l’ingresso nel tabellone principale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: l’azzurra è sconfitta nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni dalla svizzera Stefanie Voegele che si impone per 6-2 7-6 (4) in cento minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra parte male e perde due volte il servizio nel secondo e nel quarto gioco, ma almeno vince un game in risposta: sotto 1-4 ma con ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Federico Gaio accede al tabellone principale - Martina Trevisan eliminata nelle qualificazioni del torneo femminile : Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio in casa Italia ad Acapulco (Messico) nelle qualificazioni del torneo di Tennis riguardante il circuito maschile e femminile. Federico Gaio e Martina Trevisan erano impegnati per giocarsi l’accesso al main draw. Ebbene, il 26enne faentino si è imposto con il punteggio di 6-1 4-6 7-6 (6) contro il giocatore di Ecuador Emilio Gomez (n.325 del ranking) in 2 ore e 28 minuti di partita. ...

Tennis - WTA Budapest 2019 : Jasmine Paolini si arrende in tre set a Garcia-Perez nell’ultimo turno delle qualificazioni : Lotta ma deve arrendersi la nostra Jasmine Paolini nel turno finale delle qualificazioni del WTA di Budapest (Ungheria). L’azzurra (n.204 del mondo) è stata sconfitta con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 dalla spagnola Georgina Garcia-Perez (n.170 del ranking) in 2 ore e 9 minuti di partita. Paolini ha pagato dazio al servizio nell’ultimo parziale, subendo le risposte profonde della rivale e non sfruttando a sua volta le chance nella fase ...

Tennis - ATP 250 Sofia 2019 : Luca Vanni perde nell’ultimo turno di qualificazioni contro il bulgaro Alexander Lazarov sprecando due match point : Dopo lo slovacco Lukas Lacko, anche Luca Vanni viene sorpreso dal bulgaro Alexander Lazarov, ventiduenne attualmente senza ranking ATP, che dopo un lungo periodo di tempo trascorso nei Futures riesce a superare le qualificazioni del maggior torneo di casa, a Sofia. L’aretino perde con il punteggio di 7-6(6) 3-6 7-5. Nel primo parziale Vanni comincia col piede sull’acceleratore e ottiene un break a zero nel terzo gioco, che mantiene ...