Tennis maschile senza “padrone” | il folle inizio di stagione ATP | 19 tornei | altrettanti

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) L’diATP è stato alquanto rocambolesco, 19 vincitori diversi nei 19disputati sinora nel tour Il mondo delsta vivendo un periodo di transizione che nei prossimi anni porterà ad una vera e propria rivoluzione. A breve lasceranno il tour, lasciando una sorta di vuoto di potere. I ritiri dei vari Federer e Nadal non sembrano ancora essere imminenti, ma già in questo 2019 stiamo assistendo a qualcosa di anomalo. I primi 19ATP dellahanno avutodiversi vincitori, in un avvio che non sembra avere un padrone vero e proprio, anche se la classifica è sempre dominata da Novak Djokovic. Nell’ordine Bautista, Nishikori, Anderson, De Minaur, Sandgren, Djokovic, Londero, Tsonga, Medvedev, Monfils, Opelka, Cecchinato, Djere, Tsitsipas, Albot, Federer, Kyrgios, Pella ed infine l’ottimo Thiem di Indian ...

Giada84995463 : RT @SuperTennisTv: Il main draw maschile degli #AusOpen 2019 è fatto! Quali sono i match di 1° turno più interessanti secondo voi? Possib… - sportpontino : Calcio a 5 C2 Maschile gir.A 9°GG. Ritorno, Heracles Città del Golfo, “gioca a tennis” contro il Real Fondi: 6-3 in… - redontuscia : RT @ONTUSCIA: Tennis: Serie C maschile, implacabile il TC Viterbo vince ancora -