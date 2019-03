Tennis | ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 | in finale Dominic Thiem rimonta e batte Roger

Tennis – Rivoluzione nel circuito ATP : shot clock obbligatorio dal 2020 : Rivoluzione nel Tennis a partire dal 2020: Tennisti obbligati a rispettare lo shot clock Cambiano le regole del Tennis moderno. Per rendere più fluido il gioco durante i match, l’assemblea Tennistica internazionale ha deciso che dal 2020 lo shot clock sarà obbligatorio nel circuito ATP. Dopo essere stato sperimentato durante le ATP Next Gen Finals e nell’ultimo US Open, i Tennisti saranno obbligati a rispettare la nuova regola a ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati di martedì 12 marzo. Avanzano Rafael Nadal e Roger Federer - eliminato Novak Djokovic : Si è completato nella notte italiana il terzo turno del tabellone maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: sul cemento outdoor californiano si sono disputati gli otto match della parte bassa più quello non disputato ieri per pioggia che vedeva coinvolto il serbo Novak Djokovic ed il tedesco Philipp Kohlschreiber, con quest’ultimo che firma l’impresa di giornata andando a vincere con un duplice 6-4 impronosticabile alla ...

Tennis – Presidenza ATP - Federer svela : “Nadal a casa mia per un caffè - abbiamo parlato del futuro del Tennis ATP” : Roger Federer e Rafa Nadal insieme davanti a un buon caffè: i due hanno discusso del futuro del tennis ATP e del presidente che succederà a Chris Kermode Nei giorni scorsi, è stato ufficializzato che il presidente dell’ATP, Chris Kermode, alla fine di quest’anno non ricoprirà più tale carica. Tanti i malumori dei giocatori legati alla sua gestione. Fra le maggiori critiche mosse dai tennisti, hanno avuto un peso particolare ...

Tennis - adesso è ufficiale : Monza si candida per ospitare un torneo ATP sull’erba : Monza si prepara ad ospitare dal 2020 un torneo «250» ATP sull’erba che si giocherebbe all’interno dell’autodromo dove solitamente si corrono le gare di Formula 1 La città di Monza ha avanzato la candidatura per ospitare un torneo «250» ATP sull’erba dalla stagione 2020. Si tratta di una candidatura forte, per quanto concerne un torneo che andrebbe a piazzarsi a ridosso di Wimbledon. Inoltre si giocherebbe in uno ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in doppio Andreas Seppi e Marco Cecchinato subito out : Dura appena 53 minuti l’esperienza nel tabellone di doppio di Andreas Seppi e Marco Cecchinato nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: la coppia azzurra è stata eliminata al primo turno dalla coppia numero tre del seeding, composta dall’austriaco Oliver Marach e dal croato Mate Pavic, che ha vinto per 6-4 6-0. Nel primo set gli azzurri si salvano al deciding point in apertura, poi fino al sesto game il servizio è dominante- Sul ...

Atp Tennis - Appendino : "Giocheremo nostre carte fino in fondo" : "C'è stato un grandissimo sostegno trasversale e questo ha reso la candidatura più forte, è stato un gioco di squadra e quando si riesce a fare squadra i risultati si raggiungono. Adesso ci giochiamo ...

Tennis - Atp Finals : c'è la firma di Tria - Torino torna a sognare : Ha firmato anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Era l'ultimo passaggio. Ora il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento alla candidatura di Torino all'organizzazione delle Atp Finals dal 2021 ...

Tennis : Zaia - 'bene finanziamento ATP - ma governo sostenga Cortina-Milano 2026' : Venezia, 8 mar. (AdnKronos) - "Apprendo del finanziamento del governo per le finali Atp in Piemonte e ribadisco ciò che ho detto poche settimane fa. Fa bene il governo a decidere di sostenere i grandi eventi sportivi, ma è altrettanto vero che, a fronte di questo finanziamento non si possono trascur

Tennis - Atp Finals a Torino : firmato il decreto di candidatura - attesa per la decisione : ROMA - Una nota di Palazzo Chigi annuncia ufficialmente che sono stati stanziati " 78 milioni di euro per le finali Atp a Torino ". Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo ...

Tennis - al via l’ATP Master 1000 : Indian Wells 2019 in diretta su Sky : Il grande Tennis è pronto a sbarcare anche quest’anno su Sky e punta a emozionare i tantissimi appassionati dello sport con la racchetta. La stagione 2019 del circuito ATP Masters 1000 anche quest’anno sarà disponibile in esclusiva sulla pay Tv: si parte con l’Indian Wells per concludere il percorso a novembre con le ATP Finals […] L'articolo Tennis, al via l’ATP Master 1000: Indian Wells 2019 in diretta su Sky è ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in doppio Fabio Fognini farà coppia con Novak Djokovic! : La coppia che non ti aspetti si è iscritta al tabellone di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: il nostro Fabio Fognini farà coppia negli States con il numero uno al mondo in singolare, il serbo Novak Djokovic. Per quanto riguarda i Tennisti italiani, presente anche la coppia formata da Marco Cecchinato ed Andreas Seppi. Nei match di primo turno Fognini e Djokovic affronteranno la coppia formata dal francese Jeremy Chardy e dal ...

Tennis - Adriano Panatta : “Capisco le complicazioni sulle ATP Finals in Italia”. Luigi Di Maio : “Lavoriamo all’obiettivo” : Continua a tenere banco la questione della sede delle ATP Finals dal 2021 in avanti, e in particolare tutto ciò che si riferisce alla candidatura di Torino per ospitarle in un arco di tempo di cinque anni, una volta terminata l’attuale era di Londra. In particolare, sono un esponente della politica e uno dello sport a parlarne. Sul fronte politico, è Luigi Di Maio, attuale vicepremier, a dare un segnale, condividendo un messaggio della ...