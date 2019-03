Teatro alla Scala | il Cda decide di restituire i soldi ai sauditi

Teatro alla Scala - respinta l’offerta dei sauditi. Sala : restituiamo i soldi : «Restituiamo i soldi ai sauditi. Vedremo se ci saranno altre possibilità di collaborazione»: lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è presidente del Teatro al termine della riunione del cda parlando dei due bonifici da tre milioni e da centomila euro fatti dal ministro della Cultura Badr bin Abdullah bin Mohammed Al Farhan. Sala ha anche aggiunto: il sovrintendente Pareira resta fino a scadenza ...

Teatro dell'Opera - da Di Maio alla Raggi : parterre illustre : Si accendono i riflettori sulla prima, al Teatro dell'Opera, di Orfeo e Euridice. Capolavoro che torna al Costanzi dopo ben cinquant'anni. E mentre nel foyer risuonano le note delle prove, sfila la ...

Dalla Drammaturgia Tradizionale all'Algoritmo : Il Teatro incontra l'Intelligenza Artificiale ed i Videogiochi. : Molto apprezzato anche 'On Stage' di Luca Giuliano, un metodo di improvvisazione teatrale ispirato al mondo di William Shakespeare." Per maggiori informazioni: http://www.artistiriuniti.it/bando-...

'Scrivere di Teatro' : i giovani bussano alla porta del Teatro Accademico : Scrivere di Teatro è suddiviso in incontri di formazione con il docente, nei quali vengono affrontate in classe le tematiche degli spettacoli in cartellone, la visione collettiva degli spettacoli, un ...

Teatro del Ponente : alla domenica prende il via la stagione ragazzi : 'È un'occasione per avvicinare le famiglie al Teatro : come abbiamo fatto nel centro storico con la Tosse vogliamo creare una comunità attorno ai nostri spettacoli e alle nostre creazioni: il ...

Ipotesi Arabia Saudita nel cda del Teatro alla Scala - lo sdegno è bipartisan : Tuttavia, l'opportunità di far entrare l'Arabia Saudita in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, riconosciuto a livello mondiale, ha indispettito molte personalità della politica lungo tutto ...

Chi era Pino Caruso - da Franco e Ciccio alla Domenica In di Pippo Baudo - tra Teatro e tv : ha iniziato la sua carriera come attore drammatico debuttando al Piccolo teatro di il 16 marzo 1957 con un breve ruolo ne 'Il giuoco delle partì di Luigi Pirandello. Maschera siciliana Caruso, ...

Teatro Palladium - sabato 9 marzo il mistero di Freud e Signorelli : l’indagine di Barlozzetti con le musiche di Pietropaoli : Roma – Un racconto teatrale e un’indagine in scena, un vero e proprio giallo, che ha per protagonista Freud alla ricerca di sé stesso e della psicanalisi, in un confronto con il fantasma del Padre. È “Herr/Freud Signorelli Mosé – Il Rebus”, lo spettacolo in scena al Teatro Palladium sabato 9 marzo alle ore 20,30 prodotto da Il Collettivo Teatro Animazione. Sul palco un narratore, Guido Barlozzetti, che con Freud e attraverso le sue ...

Teatro alla Scala - scontro sui sauditi nel Cda. Sala : "Sull'ingresso decide il Consiglio" : ...che non si tratti di un finanziamento puro'' in quanto per Sala sarebbe positivo se l'ingresso dell'Arabia Saudita fosse "l'occasione di rinforzare l'immagine della Scala nel Medioriente e nel mondo. ...

Lucio Dalla ci lasciava 7 anni fa - Bologna lo ricorda insieme a Ron - Lo Stato Sociale e tanti altri al Teatro Comunale : Lucio Dalla ci lasciava 7 anni fa e ancora il suo ricordo è intenso e colorato: dal featuring con Elio e le Storie Tese in Psichedelia all'interpretazione del jingle di Lunedì Film, e ancora dall'immensa Com'è profondo il mare al focus che Carlo Verdone aveva scelto per il film Borotalco, il cantautore di Bologna non ha mai lasciato il cuore degli italiani. La voce di Futura si spense l'1 marzo 2012 a Montreaux a seguito di un infarto, e ...

Fondazione Tim e Accademia Teatro alla Scala - al via Stage on the Net : ... il progetto renderà disponibili su www.AccademiaScala.it e su www.Fondazionetim.it video di presentazione dei corsi; live streaming dei tanti appuntamenti artistici, concerti, spettacoli di danza, ...

Andrea Rossi si presenta alla città : Teatro Verdi pieni per il candidato sindaco di centrodestra : Questo modo di intendere la politica, tanto caro al Pd cesenate, non mi appartiene. Sono un uomo professionalmente realizzato. Non cerco stipendi, varianti al Prg o poltrone di comando. In testa ho ...

Continuano gli spettacoli della stagione teatrale di "Bacu Abis Teatro 2019" - realizzata dalla compagnia "La Cernita Teatro" - per la direzione artistica di ... : Continuano gli spettacoli della stagione teatrale di "Bacu Abis Teatro 2019" , realizzata dalla compagnia "La Cernita Teatro ", per la direzione artistica di Monica Porcedda. Domenica 24 febbraio, al Teatro di Bacu ...