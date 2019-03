Taglia su assassino sorella | 100mila euro

Uccisa con 5 colpi di pistola - il fratello offre una Taglia : "L'assassino vive in libertà". : Elena Mariella è stata Uccisa 26 anni fa, ma mancano le prove attendibili e concrete per darle giustizia

Gli Tagliano la gola in Via Murazzi - è caccia all'assassino : la morte shock di Stefano Leo : È mistero sull'omicida e anche sul movente: Stefano Leo, dopo due anni trascorsi a girare il mondo , aveva deciso di stabilirsi a Torino, città in cui lavorava presso un negozio sito in Via Roma . ...