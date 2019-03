Taekwondo | Belgian Open 2019 | gli azzurri non trovano l’acuto | ma arrivano comunque

oasport

(Di lunedì 18 marzo 2019) La 40ma edizione deldisi è chiusa senzasul podio tra i senior. Sul tatami di Lommel i nostri portacolori non sono riusciti a trovare, venendo spesso fermati nell’incontro chiave per chiudere tra i migliori tre. Questo torneo hadato delle indicazioni importanti sullo stato di forma degli italiani.Vito Dell’Aquila (-58 kg), Simone Crescenzi (-63 kg), Roberto Botta (-80 kg) e Laura Giacomini (+73 kg) si sono confermati le punte attuali della nostra Nazionale. Questi quattro atleti sono infatti riusciti tutti a raggiungere i quarti, ottenendo quindi un piazzamento che dà continuità ai risultati positivi di questo inizio di stagione.L’eliminazione che lascia più l’amaro in bocca è quella di Dell’Aquila, che era reduce dalla vittoria al Dutch, ed è stato sconfitto per un solo punto (29-30) dall’azero Gashim Magomedov, poi ...

