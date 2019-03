quattroruote

(Di lunedì 18 marzo 2019) Avete in programma di andare ino di passarci diretti in altri Paesi? Ricordatevi di procurarvi il tagliando per accedere alle: nella Confederazione elvetica, infatti, non ci sono i caselli, ma il pedaggio si paga lo stesso. Per circolare su queste arterie, dunque, bisogna comprare un contrassegno, chiamata appunto "vignette", la vignetta.Dove si compra. Il tagliando si può acquistare alla dogana, nelle stazioni di servizio e negli uffici postali elvetici nonché in alcune delegazioni Aci in Italia. Costa 40 franchi (o 36,50 euro). La vignetta, adesiva, va incollata allinterno del parabrezza, meglio se nella parte alta, in un angolo ben visibile. Permette la circolazione sulle(e sulle cosiddette semi-) dal 1 dicembre dell'anno precedente a quello stampato sulal 31 gennaio dell'anno successivo. Si deve comprare il contrassegno ...

dinoadduci : Svizzera - Bollino per le autostrade, istruzioni per luso -