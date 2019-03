Sul Def pesa la crescita debole | ma il governo esita a dare risposte

Governo al lavoro Sull'economia fra decreto sblocca cantieri e nuovo Def : decretone da domani in aula alla Camera per il voto. Prossima scadenza per Il Governo il 10 aprile per la presentazione del Def. Il ministro Tria porterà in Consiglio dei ministri un pacchetto di ...

MotoGP - Paolo Ciabatti Sulla vittoria sub-judice di Dovizioso : “La Ducati aveva il via libera per usare il deflettore” : “Mo je faccio er cucchiaio“. Una frase diventata quasi iconica nel contesto calcistico nazionale e internazionale di Francesco Totti, poco prima del rigore nella semifinale di Euro 2000 contro l’Olanda, può essere appropriata anche per approfondire il caso “GP del Qatar“. Si perché la vittoria sub-judice di Andrea Dovizioso in MotoGP è qualcosa di cui tutti stanno parlando. L’ormai arcinoto water deflector ...

Woodstock - il racconto fotografico definitivo Sul festival che ha cambiato il mondo - : I tre giorni che hanno cambiato il mondo con una prefazione di Martin Scorsese , Hoepli " 288 pp., '29,90,

È il momento di un nuovo vertice Sulla Tav. Sarà quello definitivo? : La Lega auspica che sia un vertice 'risolutivo', che sulla Tav arrivi una soluzione chiara e definitiva. Per il partito di via Bellerio l'Alta velocità è un punto dirimente, non si può tornare indietro. Ma il vertice di domani a palazzo Chigi potrebbe essere un altro 'step' per aprire una nuova fase istruttoria in attesa di una sintesi da trovare nel governo nei prossimi giorni. Domani in ogni caso il ...

Meghan Markle : la decisione (definitiva) Sul padre e il Royal baby : Meghan Markle ha deciso: suo padre non conoscerà mai il Royal baby. La duchessa di Sussex il prossimo aprile darà alla luce il suo primogenito, che verrà tenuto a debita distanza dal nonno materno. Il motivo è presto detto: Meghan non ne può più degli attacchi e delle bugie di Thomas Markle, per questo avrebbe deciso di tagliarlo definitivamente fuori dalla sua vita. A spingerla a prendere questa drastica decisione – svelano fonti di ...

Elezioni Sardegna 2019 - riSultati definitivi. Solinas al 47 - 8% : Si è finalmento concluso lo spoglio-fiume delle Elezioni regionali in Sardegna 2019 : con il 47,8%, 363.946 voti, Solinas salirà sullo scranno di governatore. Distaccato di 14 punti Zedda , uomo del ...

Punto nascita a Sulmona - la Cgil chiede soluzioni definitive per il mantenimento del servizio : L'Aquila - La Cgil e la FP Cgil, ancora una volta, sono costrette a tornare sull’argomento “Punto nascita” dell’ospedale di Sulmona, ribadendo una netta contrarietà ad una sua possibile chiusura. Sono anni ormai che invece di intervenire sulle motivazioni che hanno generato nel tempo una contrazione del numero di parti, il tema viene utilizzato per perenni propagande elettorali di basso spessore politico finalizzate, a seconda dei ...

Attiva Evolution e Bitdefender - il punto Sulla sicurezza : ... con un tema decisamente caldo: Prevention vs Detection in Cybersecurity, perché non usare entrambi? Infatti, quotidianamente aumentano i rischi per la sicurezza informatica e la cronaca arricchisce ...

C’è un accordo definitivo Sulla direttiva Sul copyright : È stato raggiunto ieri da Parlamento, Commissione e Consiglio UE, dopo che Francia e Germania avevano sbloccato la situazione

Sci - governo punta Sulla sicurezza : casco obbligatorio per tutti - defibrillatori - multe. Anef : “Bene - ma turismo rischia” : casco obbligatorio per tutti. E ancora: defibrillatore a bordo pista, multe più pesanti, vigilanza e controlli. Dopo le ultime tragedie sulla neve di quest’inverno il governo vuole provare a rendere più sicure le piste da sci italiane e sta studiando un pacchetto di norme che potrebbero entrare in vigore forse già dalla prossima stagione. Anche se la riforma dovrà superare le resistenze in parlamento e poi la sua applicazione potrebbe rivelarsi ...

Napoli - morto a 13 anni Sul campo di calcio : il giallo del defibrillatore : Sul banco di scuola all'Istituto comprensivo Alberto Mario ci sono dei fiori e il campetto di calcio dove Lorenzo è stato stroncato da un malore, è chiuso. A distanza di...

Disney definisce "buona" la partnership con EA per i giochi di Star Wars nonostante la controversia Sulle loot box : Come ci ricorda Gamespot, ad un certo punto il gigante dei media Disney pubblicò in casa videogiochi come Disney Infinity ed Epic Mickey attraverso i suoi ormai defunti Disney Interactive Studios. Questo non è più successo, in quanto il colosso ora concede in licenza i suoi franchise agli studi esterni. Uno dei principali partner è Electronic Arts. Nel 2013, Disney ed EA hanno firmato un accordo di 10 anni per rendere EA il publisher esclusivo ...

Berlusconi : "Savona si defila dal governo? Segnale della crisi. Tempesta in arrivo Sull’Italia" : Silvio Berlusconi ne è certo. L’Italia secondo l’ex presidente del Consiglio dovrà affrontare una "Tempesta economica" e "il fatto che un ministro competente come Paolo Savona si defili dal governo, optando per la Consob, è un Segnale significativo della crisi". Berlusconi a Radio 105 torna a dire di essere "molto preoccupato come tutti gli imprenditori, gli investitori, i risparmiatori. Se il governo non cambierà in fretta, vedo un futuro ...