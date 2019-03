huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Ogni tanto si torna a parlare di F35, non tanto a sproposito - fatto scontato sulle questioni della difesa in Italia - quanto in maniera approssimativa, dilettantesca e per certi aspetti masochistica.e dilettantismo ci stanno tutti, è la cifra di una cospicua quota parte di questo governo, ilè meno intuitivo.Proviamo a spiegarlo a chi non è familiare con i programmi di sviluppo di sistemi di difesa complessi a partecipazione multinazionale. In genere i partner si accordano sulla ripartizione del ritorno industriale secondo criteri di proporzionalità rispetto ai sistemi che poi il paese si impegna a acquisire.È il caso dei velivoli Eurofighter: l'Italia per esempio si impegnò ad inizialmente per 165 velivoli e le fu riconosciuto il 21 percento delle lavorazioni a beneficio di Finmeccanica; Gran Bretagna e ...

alexbarbera : Quei soldi rimasti fermi a Washington per aerei già consegnati: ecco perché gli Usa sono irritati con l’Italia sugl… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Un commento dell’ex Ds, @GGMigone, sugli #F35 contro l’ex presidente Napolitano e l’ex ministro @robertapinotti fa rumor… - egidioCA : RT @HuffPostItalia: Sugli F35 approssimazione e masochismo -