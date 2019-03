Striscia la Notizia umilia Danilo Toninelli : "Poteva farlo solo lui - che figura di me***" : Il disastroso Danilo Toninelli è incappato in un'ultima, altrettanto disastrosa, gaffe. Al Tg2 motori, infatti, ha rivelato di aver acquistato una "bellissima" Jeep Compass. Peccato però che sia un mezzo diesel, uno di quei modelli per cui il suo stesso governo ha introdotto una tassa, quella che mi