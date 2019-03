' Stop agli interventi delle ong senza autorizzazione' | il Viminale

Meghan Markle/ Addio a Buckingham Palace e Stop agli eventi : 'Ha faticato tanto ma..' : Meghan Markle ed Harry, la coppia fuori da Buckingham Palace e stop agli impegni pubblici per la Duchessa, cosa è successo?

Boeing 737 Max 8 - partono le richieste di risarcimento e lo Stop agli acquisti degli aerei. Ceo Muilenburg a Trump : “È sicuro” : All’indomani della decisione di bandire il Boeing 737 Max 8 dai cieli d’Europa e di molti altri Paesi del mondo, per la compagnia statunitense arrivano i primi problemi di carattere squisitamente economico: alcune compagnie che hanno deciso di non far volare i loro velivoli, infatti, hanno annunciato richieste di risarcimento nei confronti del colosso americano. È il caso della Norwegian Air Shuttle, che ha lasciato a terra i suoi 18 ...

Anche l’Italia blocca i Boeing 737 Max 8 : spazio aereo chiuso dalle 21 Mappa Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Malpensa - allarme per un «oggetto» in volo : Stop di un’ora agli aerei in arrivo : Alla torre di controllo dello scalo è arrivata la segnalazione di «un oggetto in volo» a qualche chilometro di distanza, a sud delle piste. Confermata da un puntino luminoso registrato dai radar. Forse un drone. allarme rientrato dopo circa un’ora

Possibile Stop agli sgravi fiscali sul carburante - Gasparri : 'Una scelta demenziale' : Nel prossimo documento di economia e finanza potrebbe esserci la cancellazione delle agevolazioni sui carburanti che porterebbe le aziende a vedere i costi aumentati. Il prossimo 10 aprile il governo presenterà il nuovo Def e i grillini, per recuperare qualche miliardo, vorrebbero cancellare alcune deduzioni e detrazioni sui carburanti per fare cassa. Gasparri ha definito l'operazione come "demenziale". Possibili aumenti dei costi per i ...

Smog Roma : “Dal 1 Novembre Stop agli Euro 3 nell’Anello Ferroviario” : Dal 1 Novembre stop alle vetture Euro 3 nella Ztl Anello Ferroviario di Roma. Lo scrive su Facebook il sindaco Virginia Raggi, ribadendo quanto gia’ annunciato nelle scorse settimane. Sono interessati circa 24mila residenti, per il sindaco “una scelta necessaria per salvaguardare la salute dei cittadini in quanto misura necessaria per combattere le cause dell’inquinamento atmosferico”. L'articolo Smog Roma: “Dal 1 ...

Stop all'alcol in strada - maggioranza ko - gli studenti : ''Siamo tornati agli anni '20. Gli universitari vanno bene solo per pagare affitti?''... : TRENTO . "E' una situazione bizzarra sembra di essere tornati indietro agli anni '20 ", gli studenti universitari stentato quasi a credere che il Consiglio comunale di Trento abbia votato una mozione ...

Pavia - Stop agli esami di Stato dei Biologi per protesta contro presidente dell'Ordine : E' una decisione che sta facendo discutere quella presa dall'Università di Pavia, che ha decretato lo stop agli esami di Stato dei Biologi. Questo provvedimento è Stato preso in segno di protesta contro le dichiarazioni del presidente dell'Ordine Nazionale Biologi, Vincenzo D'Anna, il quale vorrebbe finanziarie le ricerche dell'associazione Corvelva. Le stesse puntano a dimostrare che i vaccini non sono del tutto sicuri. I docenti pavesi non ci ...

Ospedale Marino - Stop alle chirurgie nel weekend : "Ennesima umiliazione a una struttura sanitaria cagliaritana" : Ospedale Marino, stop alle chirurgie nel weekend: "Ennesima umiliazione a una struttura sanitaria cagliaritana". Polemica politica sul Marino, durante il fine settimana niente operazioni e pazienti trasferiti in ambulanza a Is Mirrionis. Il consigliere regionale Edoardo Tocco di Forza Italia attacca: "Le conseguenze ...