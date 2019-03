optimaitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019)Sono notizie davvero interessanti quelle che stiamo ricavando in queste ore per tutti coloro che sono in possesso di unS9 o di un S9 Plus. A distanza di pochissimi giorni dalla svolta che è stata assicurata ai modelli brandizzati TIM, per i quali è stata finalmente assicurata la Dark Mode come avrete notato dal nostro articolo dello scorso fine settimana, oggi 18è già tempo di rivolgere lo sguardo in avanti. In Germania, infatti, viene segnalata la disponibilità dell'aggiornamento die le novità vanno oltre le più rosee aspettative.Secondo le prime informazioni raccolte, più in particolare, la patch in questione dovrebbe andare oltre il solito intervento concepito per migliorare gli standard di sicurezza dello smartphone lanciato sul mercato un anno fa. La conferma arriva direttamente dal sitoClub, che ci offre in anteprima alcune indicazioni ...

Ferraresi_V : “Voi avete finito le scuse, noi stiamo finendo il tempo. Siamo qui per farvi sapere che il #cambiamento sta arrivan… - GioPao9 : Sta arrivando l’aggiornamento di marzo per #SamsungGalaxyS9: selfie ai livelli del Galaxy S10 - OptiMagazine : Sta arrivando l’aggiornamento di marzo per Samsung Galaxy S9: selfie ai livelli del Galaxy S10… -