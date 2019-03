Sport invernali | il calendario delle gare della settimana 18-24 marzo Programma | orari e

Sport invernali – Biathlon - salto e velocità : il programma delle gare settimanali : Il programma delle gare settimanali: chiudono le Cdm di Biathlon e salto, Mondiali di sci velocità, Assoluti di sci a Cortina SCI ALPINO Gio. 21/03 – Campionati Italiani Assoluti + GP Italia sr/gio – AC (DH+SL) maschile Cortina (Bl) Gio. 21/03 – Campionati Italiani Assoluti + GP Italia sr/gio – DH maschile Cortina (Bl) Ven. 22/03 – Campionati Italiani Assoluti + GP Italia sr/gio – SG maschile Cortina ...

Calendario Sport invernali - tutti gli eventi della settimana 12-17 marzo. Programma - orari e tv : Va a chiudersi la stagione invernale: ultimi appuntamenti importanti per il Circo Bianco. Finali per la Coppa del Mondo di sci alpino, ultime prove per il massimo circuito internazionale per lo sci nordico (salto, combinata e sci di fondo), c’è il Mondiale per il biathlon: altra settimana da seguire alla grande. Andiamo a scoprire tutti gli eventi della settimana 12-17 marzo con il Programma, gli orari ed il palinsesto TV. SCI ALPINO Mar. ...

‘Italia - come stai?’ : Sport invernali e il calo da PyeongChang ai Mondiali 2019. Tanti ottimi atleti - pochi campioni : La stagione degli sport invernali si avvia verso la conclusione, anche se proprio le prossime due settimane si riveleranno le più intense per i colori azzurri (Dominik Paris si giocherà le sfere di cristallo di specialità di discesa e superG nello sci alpino, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer la Coppa del Mondo generale di biathlon). Volgendo uno sguardo ai Mondiali delle singole discipline, si noterà come l’Italia abbia conquistato sinora 9 ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 10 marzo : Moelgg a caccia del podio - tra poco Wierer e Vittozzi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 10 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata conclusiva del secondo weekend di gare del mese. OA Sport vi ...

