Spoleto | agguato in casa con pistole La vittima | Erano stranieri

(Di lunedì 18 marzo 2019) Terribile esperienza per un imprenditore di Santo Chiodo (), che lo scorso sabato sera è statoinsieme alla moglie di una rapina a mano armata.Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, Luigino Santirosi, ex Presidente della Voluntas, e la consorte, avevano appena fatto ritorno a, quando sono stati raggiunti da almeno 5 malviventi a volto coperto.Dopo essere entrati nella villa da un cancello secondario, i criminali avrebbero atteso i proprietari, tendendo loro un vero e proprio. I coniugi sono rinti intorno alle 21 ed a questo punto è scattata la trappola. Santirosi, uscito dalla propria auto per entare in garage, è stato circondato dai rapinatori e minacciato con delle. Non ha potuto fare altro che obbedire alle richieste dei 5 individui e condurli alla cassaforte. "Rispondi e di a tua figlia che va tutto bene", gli avrebbe intimato ...