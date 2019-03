Spoiler Il nome della rosa | puntata finale | Remigio e la giovane occitana condannati

Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Lunedì 25 marzo Rai 1 trasmetterà la quarta ed ultimafiction Il, ambientata nel 1327 in un'isolata abbazia benedettina sulle Alpi. In questa nuovaBernardo Gui (Rupert Everett) processerà(Fabrizio Bentivoglio) con l'accusa di eresia: il monaco verrà incolpato di aver compiuto vari delitti, sia nel periodo in cui era stato dolciniano, sia per quelli più recenti, compiuti all'interno dell'abbazia. Inoltre, anche la ragazzadai capelli rossi, rischierà di essere messa al rogo insieme al monaco. Malachia invece riuscirà a riprendersi il libro per custodirlo al sicuro all'internobiblioteca.Il processo e la condanna al rogo Il processo di Bernardo nei confronti, accusato di eresia, sarà molto duro e Salvatore, dopo varie torture, testimonierà contro l'ex dolciniano. Lo stessosarà sottoposto a dura tortura, il ...

