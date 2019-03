Spari in un tram | tre persone uccise in Olanda Arrestato l' assalitore

Spari su un tram a Utrecht - arrestato il killer in fuga - Media : 'Ha fatto fuoco per motivi familiari' : fuga finita per Gokman Tanis, un 37enne di origine turche con diversi precedenti penali, presunto autore della sparatoria avvenuta su un tram a Utrecht , in Olanda . Il bilancio è di 3 morti e 5 ...

Utrecht - Spari e sangue su tram. Arrestato l'assassino : È stato Arrestato il principale sospettato della sparatoria di Utrecht. Come annunciato dalla polizia olandese, Gokman Tanis, 37enne nato in Turchia è stato preso in questi minuti dalle forze di sicurezza. Nelle ore successive al fatto, la polizia della città olandese aveva pubblicato su Twitter una foto dell'uomo, invitando i cittadini a fare molta attenzione e non avvicinarsi."La polizia vi chiede di fare attenzione al 37enne Gökman Tanis ...

Olanda - Spari contro i passeggeri di un tram a Utrecht : almeno tre morti. Arrestato il sospetto : Gokmen Tanis, il turco di 37 anni ricercato da questa mattina per la sparatoria sul tram a Utrecht, in Olanda, è stato Arrestato. Lo ha riferito il capo della polizia olandese. Mattinata di terrore a Utrecht, in Olanda. Un uomo armato ha aperto il fuoco a una fermata di tram, in piazza 24 ottobre, «e in diversi altri punti»: ci sono feriti, alcuni ...

