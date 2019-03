Sottosegretario Candiani li filma | truffatori delle tre campanelle picchiano sua madre

Ricostruzione - visita del Sottosegretario Candiani per risoluzione nuova caserma Vigili del Fuoco : L'Aquila - “Non sono venuto qui a fare conferenze stampa o a dare pacche sulle spalle. Come governo, per la vostra nova sede di servizio siamo pronti a valutare qualsiasi ipotesi. Dobbiamo ricostruire una caserma che soddisfi appieno le esigenze operative dei Vigili del Fuoco dell’Aquila ed evitare assolutamente di edificare una struttura concettualmente già superata e vecchia ancora prima di realizzarla. Se necessario rifinanzieremo ...