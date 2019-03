Soleil Sorge Video | Luca Vismara accusa | ' nasconde il cocco' | Isola dei Famosi 2019

Isola dei Famosi : Bettarini e Capparoni al veleno contro Soleil Sorgè : A poche ore da una nuova puntata de L’Isola dei Famosi i due naufraghi de L’Isola che non c’è sono tornati a puntare il dito contro Soleil Sorgè. Stefano Bettarini in settimana aveva criticato il comportamento di Riccardo Fogli. Stando alle parole dell’ex calciatore, il cantante dei Pooh ogni giorno si schiererebbe con un concorrente per riuscire a sopravvivere più tempo sull’Isola. L’amicizia con Soleil, infatti, ha portato Fogli per la ...

Soleil Sorge piange per Jeremias a l’Isola dei famosi : la dedica inaspettata : Isola dei famosi, Soleil sente la mancanza di Jeremias: la Sorge scoppia in lacrime Soleil Sorge, che a l’Isola dei famosi ha sempre dimostrato di essere di carattere forte e risoluto, ha avuto un momento di cedimento oggi. La naufraga, all’ennesima lite con gli altri naufraghi, si è confrontata con Sarah Altobello, confessando di essere […] L'articolo Soleil Sorge piange per Jeremias a l’Isola dei famosi: la dedica ...

Verissimo - Jeremias Rodriguez gela Soleil Sorgè : "Innamorato?" : Jeremias Rodriguez, ospite della puntata di Verissimo di oggi 16 marzo, ha fatto il punto sulla sua love story con la naufraga dell'Isola dei Famosi 2019 Soleil Sorgè. L'argentino ha subito spiegato che il flirt tra i due non è scoppiato in Honduras ma già durante il viaggio in aereo. Sui suoi senti

Isola - Stefano Bettarini contro Soleil Sorge : 'Arrogante e maleducata' : Stefano Bettarini e Soleil Sorge non riescono a trovare un punto di incontro. Infatti, dopo la diretta di lunedì scorso, tra i due protagonisti de L'Isola dei Famosi è guerra aperta. Bettarini si sfoga con Kaspar Capparoni L'ex marito di Simona Ventura non sembra voler più tollerare certi atteggiamenti della modella, infatti si è sfogato con l'amico Kaspar Capparoni dicendo: ''E' supponente, arrogante, indisponente, maleducata, ingrata, ...

Soleil Sorge : fidanzato - età e chi è all’Isola dei famosi 2019 : Soleil Sorge: fidanzato, età e chi è all’Isola dei famosi 2019 Chi è Soleil Sorge Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2019 possiamo dire di essere entrati davvero nel “vivo” della competizione. Tra litigi che dividono il gruppo, eliminazioni e le dure condizioni che mettono alla prova i partecipanti, sono giunti sull’Isola due nuovi concorrenti. Si tratta di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Filippo ...

Jeremias Rodriguez interessato a Soleil Sorgè ammette di aspettarla fuori dal reality : L'edizione de L'isola dei Famosi 2019 continua a tenere banco non solo per le critiche e le polemiche in merito allo scontro avvenuto tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli ma anche per la storia d'amore nata tra Jeremias e Soleil. I due infatti arrivati in Honduras insieme a quando il gioco era già iniziato hanno immediatamente trovato un'intesa molto forte che non si è interrotta nemmeno con l'uscita dall'Isola dei Famosi da parte di ...

Isola dei Famosi - Elena Morali contro Soleil Sorge : “E’ una serpe” : Elena Morali contro la naufraga Soleil Sorge Una delle telespettatrici fedeli della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi è, senza ombra di dubbio, Elena Morali. L’ex naufraga si diverte a sparare a zero sulle donne del reality show e in particolare su Soleil Sorge. In più occasioni ha mostrato una certa intolleranza solo a vederla dallo schermo del televisore, … Continue reading Isola dei Famosi, Elena Morali contro Soleil Sorge: ...

Soleil Sorge : amata e odiata a L'Isola dei Famosi : Soleil Anastasia Sorge è sicuramente uno dei personaggi più emblematici di questa edizione de L'Isola dei Famosi, infatti la sua presenza è servita agli autori dello show per mettere un po' di scompiglio nel cast dopo settimane di piattume. L'ex fidanzata di Luca Onestini si è dimostrata una donna molto determinata nonostante la sua giovane età, infatti è riuscita a superare tre prove leader consecutive e ad accaparrarsi l'affetto di Jeremias ...

Alda D’Eusanio attacca Soleil Sorge : “Maleducata e prepotente” : Soleil Sorge bacchettata da Alda D’Eusanio in difesa di Ariadna Romero Le parole dette da Soleil Sorge nei confronti di Ariadna Romero hanno indispettito e non poco Alda D’Eusanio che all’Isola dei Famosi ha attaccato duramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Rea di aver additato Ariadna come una “morta di fame”, l’opinionista non è riuscita a trattenersi e chiedendo il permesso ad Alessia ...

Cecilia Rodriguez e Soleil Sorge non vanno d’accordo? Il retroscena : Soleil Sorge all’Isola dei Famosi: parla Cecilia Rodriguez Cecilia Rodriguez, in queste ore, ha rilasciato un’intervista sul blog Gossip.it. In questa circostanza la giovane sorella di Belen ha parlato della sua vita privata e dei suoi nuovi progetti, e non solo. Difatti la giovane di origini argentine ha voluto dire la sua anche sulla nuova fidanzata di suoi fratello Jeremias Rodriguez, Soleil Sorge. Cosa ha detto? In questa ...

Isola : Jo Squillo fuori dal gioco e Soleil Sorgè lo comunica agli altri naufraghi : L'Isola dei Famosi per Jo Squillo è appena terminata. La conduttrice televisiva, a causa di un infortunio ad un piede, è stata costretta a fare il suo ritorno in Italia. Nelle ultime ore, la cantante aveva lasciato Playa Uva per sottoporsi a degli accertamenti. Al termine della visita medica, l'esito è stato piuttosto negativo per la naufraga: le è stata diagnosticata, infatti, la rottura dell'astragalo, un osso breve del piede che si trova nel ...

