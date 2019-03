Smartphone flessibili con fotocamera rimovibile? Questa è l’idea di Samsung

Tcl prepara gli schermi flessibili per Smartphone e smartwatch : Dispositivi mobile flessibili e richiudibili, proprio come se fossero dei piccoli libri da infilare in tasca. In un mondo in cui gli smartphone hanno dimensioni sempre più impegnative, principalmente per garantire la massima qualità e leggibilità schermica, Tcl Communication porta al Mobile World Congress 2019 , in ...