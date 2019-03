Slow Food e Eataly con la pizza che punta su filiera | lavorazione | leggerezza e

Guida agli Extravergini 2019 di Slow Food Italia : ecco tutti i riconoscimenti : A 20 anni dalla prima edizione, torna la Guida agli Extravergini a cura di Slow Food Italia. In occasione di Frantoi in festa, organizzato in collaborazione con Fico Eataly World a Bologna, saranno infatti svelati in anteprima tutti i riconoscimenti della pubblicazione, disponibile da fine aprile. La Guida è il frutto di un lavoro collettivo di numerosi esperti e appassionati che hanno scandagliato ogni angolo della nostra Italia per tracciare ...

Clima : Slow Food sostiene Fridays For Future : “Slow Food aderisce al Global Strike for Future con cui condivide la preoccupazione per i cambiamenti Climatici e il loro crescente impatto sul pianeta, dove il sistema di produzione e distribuzione del cibo rappresenta uno dei settori più esposti agli effetti del mutamento oltre a essere tra le prime cause“, dichiara Gaia Salvatori, esponente del comitato esecutivo di Slow Food Italia. “Per questo motivo crediamo sia ...

Davines e Slow Food promuovono l'importanza di un'alimentazione etica e sostenibile : ... impedire l'estinzione di rare varietà vegetali, contrastare la scomparsa di un patrimonio genetico di inestimabile valore biologico, rilanciare l'economia dei territori e preservare le tradizioni ...

Davines con Slow Food per l’alimentazione consapevole : Food for Change è un’iniziativa che promuove l’importanza di nutrirsi in modo sostenibile. Anche Davines, il brand haircare parmense specializzato nella realizzazione di prodotti di eccellenza per la cura dei capelli e della pelle per case cosmetiche di fama mondiale, collabora con Slow Food a questo programma Il marchio unisce così le forze con l’associazione internazionale no profit con l’obiettivo di educare le persone a scelte alimentari ...

Atlante gastronomico dell'orto. In libreria e on line il volume di Slow Food Editore : ... 25 ' Atlante gastronomico dell'orto In libreria e on line il volume di Slow Food Editore E' in libreria l' Atlante gastronomico dell'orto, viaggio, ortaggio dopo ortaggio, alla scoperta di un mondo ...

Carlo Petrini : «La nascita di Slow Food? Colpa di una frittata. Piango e rido spesso» : Il gastronomo: «Il Papa mi scrive anche il 25 dicembre». «Dopo una cena in osteria insieme il principe Carlo mi confessò: “Questa è stata una delle serate più belle della mia vita”. Gli risposi: “Maestà, ma che vita avete fatto finora?”». Milano e le radio libere

Il mondo delle api e del miele in un nuovo manuale Slow Food che si presenta a Bra : E' disponibile in libreria e online il nuovo libro di Cinzia Scaffidi della collana Manuali Slow di Slow Food Editore: per conoscere le api, difendere il loro mondo ripensando il nostro rapporto con ...