Sky Cinema Collection | in arrivo la collezione dedicaa ad Agatha Christie

Lunedi 18 Marzo sui canali Sky Cinema HD : SkyscarperWill Sawyer, veterano di guerra e agente dell'FBI, perde una gamba in un'operazione per liberare gli ostaggi. Dieci anni dopo ha una moglie e due figli che contano su di lui e vivono con lui ai piani alti di un grattacielo avveniristico costruito nel cielo di Hong Kong da un miliardario cinese...

Domenica 17 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Un colpo perfetto Michael Caine e Demi Moore in un thriller nella Londra degli anni 60. Un addetto alle pulizie e una manager insoddisfatta si alleano per derubare la multinazionale per cui lavorano (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Cuori puriAgnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 17 anni, vive sola con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castita' fino al matrimonio. Lui, 25 anni, e' un ...

Sabato 16 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Il ritorno dell'eroe Jean Dujardin e Melanie Laurent in una commedia romantica. Una ragazza e' triste per la separazione dal marito soldato. Sua sorella decide di inviarle delle lettere a nome dell'uomo.. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) La forma dell'acquaElisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda. Impiegata come donna delle pulizie, Elisa e' legata ...

Super vantaggi Sky Extra per i clienti da più di 1 anno di marzo 2019 : sconti cinema - carburante - DAZN e altro - : E ancora, si avranno sconti sui biglietti per andare al cinema per spettacoli in 2D e 3D nelle sale The Space. Un solo biglietto di ingresso costerà infatti 6,50 euro mentre un carnet di 5 biglietti ...

Venerdi 15 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Una festa esagerataGennaro Parascandolo, geometra che tutti chiamano ingegnere, ha una moglie ambiziosa e una figlia alla viglia della maggiore eta'. Per festeggiarla ha deciso di dare una festa esagerata sulla sua terrazza sfacciata e affacciata sul mare. I preparativi fervono ma non tutti nel condominio...

Giovedi 14 Marzo sui canali Sky Cinema HD : The Mothman Prophecies - Voci dall'ombraUn'inquietante apparizione, a somiglianza di un'enorme e raccapricciante falena, terrorizza gli abitanti di Point Pleasant, preannunciando tragedie e incubi collettivi. La moglie del giornalista John Klein (Richard Gere) muore in un incidente stradale che...

Mercoledi 13 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Belle&Sebastien - Amici per sempre Terzo avventuroso capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. Un uomo sostiene di essere il proprietario di Belle, ma Sebastien fara' di tutto per non separarsi dalla sua fedele amica (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Lo sciacallo - NightcrawlerLouis e' un ladro di materiali edili quando lo incontriamo, non e' chiaro cosa abbia fatto prima ma ora ruba rame, ferro e simili per rivenderli ...

Martedi 12 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Puoi baciare lo sposoAntonio vive a Berlino dove condivide un appartamento con Benedetta, una ragazza ricca e svampita, e con Paolo, il ragazzo di cui si e' innamorato a prima vista. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, lui pone una condizione: quella di essere presentato ai futuri suoceri...

Lunedi 11 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Da venerdì 8 Marzo Sky Cinema si è rinnovato con una nuova line-up dei canali, per una migliore esperienza di visione, più immediata e completa. L’offerta prevede due canali che offrono prime visioni: Sky Cinema Uno, il punto di riferimento per i successi...

Domenica 10 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Da venerdì 8 Marzo Sky Cinema si è rinnovato con una nuova line-up dei canali, per una migliore esperienza di visione, più immediata e completa. L’offerta prevede due canali che offrono prime visioni: Sky Cinema Uno, il punto di riferimento per i successi...

Sabato 9 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Da venerdì 8 Marzo Sky Cinema si è rinnovato con una nuova line-up dei canali, per una migliore esperienza di visione, più immediata e completa. L’offerta prevede due canali che offrono prime visioni: Sky Cinema Uno, il punto di riferimento per i successi...

8 Marzo arriva il nuovo Sky Cinema - In esclusiva anche i film Universal : Nuovi canali e una nuova struttura dell’offerta Sky Cinema, per una migliore esperienza di visione, più immediata e completa. Da venerdì 8 Marzo Sky Cinema si rinnova, accompagnato da un nuovo pay off, “Lo ami, lo...

8 Marzo arriva il nuovo Sky Cinema. In esclusiva anche i film Universal : Nuovi canali e una nuova struttura dell’offerta Sky Cinema, per una migliore esperienza di visione, più immediata e completa. Da venerdì 8 Marzo Sky Cinema si rinnova, accompagnato da un nuovo pay off, “Lo ami, lo...

Sky Cinema Collection si inaugura con il ciclo Woman : Sul canale 303 si accende oggi Sky Cinema Collection, il canale dedicato alle rassegne e alle collezioni tematiche, con le saghe più popolari, i cicli legati alle festività e alle ricorrenze, le filmografie delle star e dei registi più celebri, i film vincitori di premi internazionali. In occasione della Festa della donna, una programmazione dedicata con i film che meglio descrivono le varie sfumature del mondo ...