Skriniar-Juventus | ipotesi concreta | Paratici tenta lo sgarbo a Marotta

juvedipendenza

(Di lunedì 18 marzo 2019)allaè un’idea per il calciomercato della prossima estate. Per il difensore slovacco dell’Inter si è fatto un sondaggio come riporta Calciomercato.com. Nelle scorse settimane si è discusso molto di Mauro Icardi, ma il nome nuovo finito sul taccuino disarebbe quello del centrale slovacco, Milan Skrinia r.Si tratta di un … More

vedatmert2005 : RT @sporarena: CEVAP: FABIO QUAGLIARELLA •Federico Marchetti, Andrea Belotti/ Torino •Antonio Cassano, Milan Skriniar / Sampdoria •Antoni… - Hurriyet : RT @sporarena: CEVAP: FABIO QUAGLIARELLA •Federico Marchetti, Andrea Belotti/ Torino •Antonio Cassano, Milan Skriniar / Sampdoria •Antoni… - sporarena : CEVAP: FABIO QUAGLIARELLA •Federico Marchetti, Andrea Belotti/ Torino •Antonio Cassano, Milan Skriniar / Sampdori… -