Siria | Lorenzo Orsetti ucciso dall' isis | combattente italiano

Lorenzo Orsetti - ucciso dall'Isis in Siria : dall’alta ristorazione alla guerra : Tra le tante vittime dello scontro a fuoco tra combattenti dell’Isis e le milizie arabe o curde che stanno infiammando Baghuz, ultima roccaforte jihadista nell’est della Siria, c’è anche un italiano. Lorenzo Orsetti, era un fiorentino di 33 anni, che aveva scelto come nome di battaglia di Tekoser, che significa proprio “combattente”. Infatti da un anno e mezzo era al fianco del Siryan Democratic Force, l’alleanza delle che lotta contro i ...

Lorenzo Orsetti - chi è l’italiano ucciso dall’Isis in Siria : “Hevel Tekosher”, il “lottatore”: era questo il nome di battaglia di Lorenzo Orsetti, il fiorentino di 32 anni ucciso sul campo di battaglia a Baghuz l’ultima roccaforte dell’Isis, nella Siria nordorientale, mentre stava combattendo volontariamente al fianco dei Syrian Democratic Force, l’alleanza delle milizie arabo curde contro lo Stato Islamico. Una sua foto è stata pubblicata sulla piattaforma di notizie legata all’Isis e ...

Chi era Lorenzo Orsetti - ucciso dall’Isis in Siria : combatteva per la democrazia e la libertà : Trentatré anni, Lorenzo Orsetti si era arruolato con le truppe curde oltre un anno fa e combatteva contro i miliziani dello Stato Islamico. Diceva: "I curdi vogliono costruire una società più giusta più equa. L’emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l’ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia. Per questi ideali sarei stato pronto a combattere anche altrove".Continua a leggere

