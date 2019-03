Siria | l' Isis | «Abbiamo ucciso volontario italiano» È Lorenzo Orsetti

Isis : ucciso giovane italiano in Siria : 14.02 L' Isis ha annunciato l'uccisione di un uomo di nazionalità italiana nei combattimenti a Baghuz,ultimo bastione dei miliziani nella parte orientale della Siria .Lo riferisce Site,il sito Usa che monitora il jihadismo.Pubblicati un documento e una foto che mostra un uomo in uniforme privo di vita. Da settimane l'alleanza curdo-araba delle Forze democratiche Siria ne (Sdf). a cui si sono uniti volontari stranieri, combatte i jihadisti ...

Lorenzo Orsetti - l'Isis : «Abbiamo ucciso un italiano in Siria » : l'Isis ha annunciato di aver « ucciso un crociato italiano in Siria» , nel combattimenti a Baghuz. Su Telegram la foto della tessera sanitaria e della carta di credito di Lorenzo ...

Siria - Isis annuncia : “Abbiamo ucciso un italiano che combatteva con i curdi” : L’ Isis ha annuncia to di aver ucciso un combattente italiano , nato a Firenze, che combatteva in Siria accanto ai curdi nei pressi Deir el-Zoor. Il giovane italiano , classe ’86, era entrato nel paese alla fine del 2017. L'articolo Siria , Isis annuncia : “Abbiamo ucciso un italiano che combatteva con i curdi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Isis : «Abbiamo ucciso un italiano in Siria ». Su Telegram la foto di Lorenzo Orsetti : L' Isis ha annunciato di aver « ucciso un crociato italiano in Siria», nel combattimenti a Baghuz. Su Telegram la foto della tessera sanitaria e della carta di credito di Lorenzo ...

Mercoledì più di 2mila persone hanno lasciato Baghuz - l’ultima città in Siria ancora controllata dall’ISIS : Una fonte militare delle Forze democratiche Siria ne (SDF), coalizione di arabi e curdi che sta combattendo contro l’ISIS in Siria , ha detto a Reuters che Mercoledì più di 2mila persone hanno abbandonato Baghuz , l’ultima città Siria na ancora sotto il controllo

Padre Dall’Oglio - il gesuita “è tra gli ostaggi dell’Isis nel sud-est della Siria ” : Si riaccende un lumicino di speranza di trovare in vita Padre Paolo Dall’Oglio . Il gesuita romano rapito a Raqqa nel 2013 potrebbe essere uno dei civili tenuti in ostaggi o dai miliziani dello Stato Islamico (Daesh) nell’ultima sacca di territorio controllata dai jihadisti nel sud-est della Siria. Lo riporta Fides, agenzia delle Pontificie Opere Missionarie, che cita la testata libanese Al-Akhbar, vicina al Partito sciita Hezbollah, che arriva a ...

Lavrov : ISIS distrutto - ma ancora presto per parlare di sconfitta del terrorismo in Siria - : L'organizzazione terroristica dello "Stato Islamico" è stata completamente annientata, ma è troppo presto per parlare di vittoria sul terrorismo in Siria. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ...