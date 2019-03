Sindrome della mano aliena | cos’è e come si manifesta questa rara patologia

Rita Pavone e il tweet su Greta Thunberg - poi le scuse : 'Non sapevo della Sindrome di Asperger' - Sky TG24 - : La cantante aveva paragonato l'attivista 16enne a un "personaggio da film horror", scatenando polemiche in Rete. Dopo aver scoperto della sindrome di cui soffre, l'artista si è scusata ma si è detta ...

Disturbi del sonno e apnee notturne : sintomi - diagnosi e cura della Sindrome : Si chiama sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) e colpisce, oltre agli adulti, anche i bambini con una prevalenza che varia tra il 2% e il 5,7%. A Sassari, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di viale San Pietro, attraverso la creazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale promosso dalla struttura complessa di Pediatria, in collaborazione con le strutture di Otorinolaringoiatria e di Odontoiatria, punta a dare una ...

La responsabilità della serotonina nel disturbo bipolare e Sindrome maniacale : È considerato l'ormone della felicità, il fulcro attorno al quale ruotano i meccanismi alla base e delle possibili vie di guarigione dalla depressione. La serotonina deve essere disponibile a ...

Trattamento della Sindrome da iperstimolazione ovarica : La sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS) rappresenta un’esagerata risposta dell’ovaio alla terapia di induzione dell’ovulazione. Essa, infatti, si sviluppa soprattutto nel caso di superovulazione per fecondazione assistita e la sua incidenza è circa il 3-8% di tutti i cicli di terapia. Sebbene questa patologia si possa risolvere, nella maggior parte dei casi, nel corso di alcuni giorni, talvolta l’OHSS può diventare potenzialmente ...

Efficacia dell’ormone della crescita nel trattamento della Sindrome di Noonan con diverse caratteristiche genetiche : Una ricerca ha valutato la risposta al trattamento con ormone della crescita, in termini di accrescimento, in soggetti con la Sindrome di Noonan. I risultati hanno indicato che la cura è stata efficace nell’aumentare l’altezza e le concentrazioni nel sangue di IGF-1. La Sindrome di Noonan è caratterizzata da bassa statura, da modificazioni specifiche della conformazione del viso, da difetti congeniti del cuore, da anomalie delle ossa e da ...

Sindrome da Net Lag - quando la ricerca online della vacanza perfetta genera troppo stress : Ancor prima di un eventuale Jet Lag, dato da infinite traversate intercontinentali, il viaggiatore dei nostri tempi è costretto ad avere a che fare con un altro fastidio tutt’altro che da sottovalutare: il Net Lag, ovvero quella sensazione di nausea digitale data dall’ormai obbligatoria serpentina da un sito internet all’altro nel tentativo di organizzare la propria vacanza. Un disagio che colpisce soprattutto la ...

Sindrome DI ASPERGER/ "Vi racconto la nostra percezione diversa della realtà" : Il 18 febbraio è la Giornata della SINDROME di ASPERGER. Una ASPERGER racconta con quali occhi vede noi "normali" e la realtà

Preleva sangue al figlio senza motivo per cinque anni : condannata a quattro anni. “Soffre della Sindrome di Munchausen” : E’ stata condannata dalla corte di Herning a quattro anni di reclusione lo scorso 7 febbraio, per aver Prelevato sangue al suo bambino per cinque anni, senza motivo. Il bimbo si è ritrovato a perdere un litro di sangue alla settimana, dagli 11 ai 6 mesi. Lei si è giustificata dicendo che suo figlio era malato ma non era vero. Secondo quanto riporta ABCNews i dottori si erano allarmati e avevano allertato la polizia, che ha filmato la mamma ...

Mamma condivide la foto della figlia con Sindrome di Down - la 15enne diventa una modella : La Mamma condivide la foto della figlia 15enne con sindrome di Down sul suo profilo Facebook. Come ogni Mamma è orgogliosa della propria ragazza e le fa piacere mostrarla agli amici, ma mai avrebbe potuto immaginare quello che sarebbe successo. La foto della 15enne viene notata da cinque agenzie di moda e la ragazza diventa una modella. La vicenda si è svolta a Curitiba, in Brasile. Come riporta The Sun, Rubia, la Mamma di Georgia – questo ...

Alessandro Magno fu sepolto vivo/ Risolto il mistero della sua morte 'Era affetto da una rarissima Sindrome' : Alessandro Magno fu sepolto vivo/ Risolto il mistero della sua morte? Una ricercatrice afferma: "Era affetto da una rarissima sindrome"

Georgia - la modella con la Sindrome di Down : a 14 anni è una star dei social : Oggi è riuscita a realizzare il suo sogno, quello di diventare modella, diventando un esempio di positività e bellezza in ogni parte del mondo. La storia di Georgia Traebert Georgia Traebert ha 14 ...

Luca e Silvana finalmente sposi : la storia della coppia con la Sindrome di Down diventerà un film : Il 5 gennaio scorso, dopo un cammino complesso e pieno di difficoltà, Silvana e Luca si sono detti “sì” in una chiesa di Bolzano. Il loro è un matrimonio speciale, perché i protagonisti hanno entrambi la sindrome di Down. E la storia del loro amore, che dura ormai da dieci anni, presto diventerà un film.Continua a leggere