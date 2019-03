Sicilia | Protezione civile | consegnati 14 container per emergenze

Lavoro in Sicilia - 38 posti nell'Agenzia Nazionale per la protezione dell' ambiente : L' Arpa Sicilia ovvero l' Agenzia Regionale per la protezione dell' ambiente è un ente della Pubblica Amministrazione che si occupa di monitoraggio e tutela dell’ambiente, della salute e dell’aria in Sicilia. L' Azienda è articolata in una struttura centrale che ha sede a Palermo e in altre nove strutture territoriali dislocate nelle varie province Siciliane. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4a serie speciale Concorsi ed Esami del 29 ...