Serie A Fiorentina | Cognigni | «Pioli? Parole poco logiche»

Serie A - Cagliari-Fiorentina nel 'non' ricordo di Davide Astori : cori vergognosi : Cagliari-Fiorentina, giocata in un ormai quasi consueto venerdì sera di Serie A, è la partita in cui l'unico punto di incontro tra le due squadre, e soprattutto tra le due tifoSerie, doveva essere il dolce ricordo di Davide Astori, compianto e amatissimo capitano di entrambe le compagini. L'applauso di tutto lo stadio, al tredicesimo minuto, unisce le due tifoSerie e nessuno immagina che da lì a poco si registrerà un'altra, l'ennesima, pagina ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus e Fiorentina vincono nel 18° turno - cinquina della Roma contro il Chievo : In attesa del posticipo domenicale tra Milan e Florentia, è andato in archivio il 18° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. Cinque le partite, dunque, che sono andate in scena e non hanno mutato il quadro della situazione nelle posizioni nobili della classifica. Juventus e Fiorentina, infatti, hanno conquistato i tre punti. La Vecchia Signora si è imposta in trasferta contro il Pink Bari 3-1. Una partita non semplice per le ...

VIDEO Cagliari-Fiorentina 2-1 - Highlights - gol e sintesi 28a giornata Serie A. Decidono Joao Pedro e Ceppitelli : Il Cagliari trova tre punti importantissimi nella corsa alla salvezza, superando per 2-1 la Fiorentina nell’anticipo della 28a giornata di Serie A. La squadra di Maran si conferma fortissima tra le mura amiche e supera i Viola grazie alle reti di Joao Pedro e Ceppitelli, entrambe nel secondo tempo. Nel finale Chiesa ha accorciato le distanze, ma è stato un gol inutile per la Fiorentina, che perde ormai ogni speranza di agganciare il treno ...

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : la Fiorentina accorcia le distanze : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Tre gli anticipi del sabato, tra cui la Roma in trasferta a Ferrara. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; Napoli alle 18 contro l’Udinese, in serata l’attesissimo derby di Milano. QUI TUTTI I Risultati live: CAGLIARI-Fiorentina 2-1 (52′ Joao Pedro, 66’Ceppitelli, ...

Pronostici Cagliari-Fiorentina - anticipo 28esima giornata Serie A : La partita tra Cagliari e Fiorentina è la prima della ventottesima giornata di Serie A e si giocherà questa sera alle ore 20:30 alla Sardegna Arena di Cagliari. Di seguito vi riportiamo le probabili formazioni, tutto quello che c'è da sapere su questo match e i Pronostici relativi alla partita in programma. Cagliari-Fiorentina questa sera alle 20:30 Il Cagliari allenato da Rolando Maran, nella 27esima giornata ha fallito la possibilità di ...

Serie A Fiorentina - Muriel : col Cagliari caccia al gol numero 50 : FIRENZE - Luis Muriel , nella prima stagione in Italia, ha subito lasciato il segno a Cagliari con una rete perfetta, quando indossava la maglia del Lecce. Non sono poi seguite altre reti contro la ...

Serie A Fiorentina e Cagliari insieme : un campo a Betlemme dedicato ad Astori : ... dando cosi? un 'calcio' a ogni pregiudizio.Il calcio e lo sport hanno la straordinaria capacita? di abbattere ogni barriera e di fornire soprattutto ai giovani un formidabile strumento di crescita e ...

Serie A - Cagliari-Fiorentina venerdì alle 20 : 30 : venerdì sera il primo anticipo della 28esima giornata con Cagliari-Fiorentina. ''In questo periodo abbiamo spinto molto e c'è bisogno di rifiatare però i prossimi due mesi saranno decisivi e quindi ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Cagliari? Squadra difficile da affrontare» : FIRENZE - Stefano Pioli , tecnico della Fiorentina , ha parlato in vista della prossima gara di campionato che vedrà i viola di scena a Cagliari : " Chiesa e Lafont ? Federico meglio, si è allenato ...

Probabili Formazioni Cagliari vs Fiorentina - Serie A 15-3-2019 e analisi : Serie A 28^ giornata, analisi e Formazioni di Cagliari vs Fiorentina, 15-3-2019Il brutto stop di Bologna non ha sganciato il Cagliari da quella lotta per la salvezza che, virtualmente, sembrava chiusa fino a una manciata di settimane fa. I sei punti di margine, comunque buoni, reclamano qualche altro punticino che i rossoblù vorrebbero intascare già venerdì prossimo con la Fiorentina. E la possibilità c’è, davvero, visto che i sardi ...

Serie A Fiorentina - venerdì l'operazione di Pjaca : FIRENZE - E' in programma per venerdì prossimo a Roma l'intervento per Marko Pjaca infortunatosi al ginocchio sinistro venerdì scorso in allenamento. L'attaccante di proprietà della Juventus ma in ...