Scuola | rinviata la valutazione dei presidi per il terzo anno consecutivo | “Norma è

(Di lunedì 18 marzo 2019) La direttiva c’è ma nessuno la rispetta. Stiamo parlando delladei dirigenti scolastici che anche nel 2018/2019, per il, non avrà alcun effetto sulla parte variabile dei loro stipendi. I capi d’istituto continuera ricevere la retribuzione di risultato in maniera forfettaria. L’accordo che rinvia di un altrolaè stato siglato la scorsa settimana dal ministero dell’Istruzione con i sindacati. In teoria tutto dovrebbe funzionare come stabilito dalla direttiva 36 del 18 agosto 2016 che definiva le finalità dellaovvero “la valorizzazione e il miglioramento professionale dei dirigenti nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico”.In altre parole secondo la norma idovrebbero compilare ogniun “portfolio” di autoche indichi punti di forza e di debolezza oltre ...

