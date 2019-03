Scuola | ministro Bussetti torna a parlare di professione docente e ruolo educativo

'Senza vaccino - niente Scuola' - il ministro Grillo : c'è un'epidemia di morbillo in atto : Siamo tutti persone responsabili, consapevoli del valore della scienza. La prima proroga l'aveva fatta il precedente Governo perché non aveva attivato l'Anagrafe nazionale. Noi abbiamo prorogato ...

Ministro Bussetti : di storia - a Scuola - ce n’è già troppo poca : Foto Lapresse – Matteo Corner Il Ministro Bussetti ha risposto ieri alla senatrice a vita Liliana Segre, che si è fatta portavoce, nelle ultime settimane, della protesta contro l’eliminazione della traccia di storia dalla prima prova dell’esame di maturità. Con una lettera aperta, l’ex professore di ginnastica e dirigente dell’ufficio scolastico regionale, ha sottolineato come la proposta di cambiamento non riguardi l’eliminazione della ...

Concorsi Scuola e assunzioni docenti ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Nel corso di un suo intervento in un question time alla Camera dei Deputati, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha parlato della nuova misura di anticipo pensionistico messa a punto dal Governo Conte, vale a dire Quota 100, le cui domande, per quanto riguarda il personale scolastico, vanno inviate entro domani, giovedì 28 febbraio. scuola, domande per Quota 100: ‘Numero consistente che però non preoccupa’ Sino ad ora, ...

Confasi Scuola chiede incontro al Ministro Bussetti : Il sindacato Confasi Scuola, chiede un incontro con il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. Sul tappeto la vertenza dei docenti e personale ATA

Scuola - Di Maio : 'Il ministro Bussetti ha detto una fesseria - chieda scusa' : 'Se un ministro dice una fesseria sulla Scuola, chiede scusa. Punto'. Lo scrive Luigi Di Maio dopo le parole del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, sulle scuole del Sud. Venire in una delle ...