Scuola | in arrivo da aprile mini aumento agli stipendi

finanza.lastampa

(Di lunedì 18 marzo 2019) Cresce l'attenzione sulla flat tax la "tassa piatta" che riguarderebbe circa 16,4 milioni di famiglie con un vantaggio medio familiare di circa 3.600 euro. Due le aliquote: il 15% fino a 80 mila euro ...

LaSkilly : RT @Occhisquieti: @LaSkilly In realtà capisco bene perché anche io ci provo, ma a zero non arrivo. Già solo il fatto di usare le bottigliet… - Occhisquieti : @LaSkilly In realtà capisco bene perché anche io ci provo, ma a zero non arrivo. Già solo il fatto di usare le bott… - sonlello : RT @gelsomino2016: @katiasicily @sara309_60 @Lucyluciana94 @LinaGarante @Vandabio @Rebeka80721106 @sonlello @DavLucia @PreziosaGemma @Santo… -