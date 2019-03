ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il Cda del Teatro alla, riunito oggi (lunedì 18 marzo, ndr), hadii 3,1diall'Arabia Saudita. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe, che è presidente dello stesso consiglio di amministrazione."In data 4 marzo è arrivato un bonifico di 3è un secondo di 100milada parte del principe Badr bin Abd Allah. I bonifici non riportano causali, ma il problema è che sono stati fatti non rispettando le linee guida relative alle donazioni. Laha un codice affinché eventuali donazioni vengano accettati. Quindi ho proposto e il Cda ha accettato che questi 3vengano restituiti immediatamente", ha spiegato il sindaco al termine della riunione nella quale si è discussa l'ipotesi dell'ingresso dell'Arabia Saudita come socio fondatore.Il Cda, ha poi precisato il sindaco rispondendo alle domande dei cronisti, ha approvato la ...

Ale_De_Chirico : Scala, l'annuncio di Sala: 'Il Cda ha deciso di restituire i 3,1 milioni di euro all'Arabia Saudita' - NicolaRonic : RT @angelozziclaudi: @CalaminiciM @repubblica Ma l'opera non era roba da radical chic?l'hanno menata con insulti vari alla prima della scal… - SorrentClaudia : RT @angelozziclaudi: @CalaminiciM @repubblica Ma l'opera non era roba da radical chic?l'hanno menata con insulti vari alla prima della scal… -