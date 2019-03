Scacchi | Europei 2019 | nel primo turno zoppicano diversi big Buona partenza degli

oasport

(Di lunedì 18 marzo 2019) Con 361 partecipanti ha preso il via la ventesima edizione dei Campionatiindividuali diin quel di Skopje, Macedonia del Nord. Il torneo si svilupperà lungo questa settimana e la prossima, seguendo un calendario di undici turni e un giorno di riposo previsto per sabato 23.Per molti big laè stata un po’ zoppicante: sono rimasti bloccati sulla patta il detentore del titolo, il croato Ivan Saric, e i numeri due e tre del campo partecipanti secondo la classifica mondiale della FIDE, i russi Evgeny Tomashevsky e Daniil Dubov, così come lo spagnolo Francisco “Paco” Vallejo Pons. Due le sconfitte rumorose: quella del Grande Maestro (GM) azero Rauf Mamedov, numero 6 del tabellone di, caduto in un gravissimo errore nel trattamento di un finale di Donna e pedoni contro il Maestro Internazionale (MI) lituano Paulius Pultinevicius, e quella ...

