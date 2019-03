San Lorenzo in Campo sotto choc | ucciso il pensionato Sesto Grilli

San Lorenzo al Mare - campagna abbonamenti per la rassegna teatrale 'L'albero in prosa 2019' : I vecchi abbonati hanno tempo fino al 17 marzo per rinnovare l'abbonamento annuale al prezzo di ' 72 per 6 spettacoli ad eccezione di quello del Teatro dell'Albero del 18 e 19 maggio, fuori ...

Astori : messa in suffragio a San Lorenzo : ANSA, - FIRENZE, 12 MAR - Ci sono anche il presidente della Figc Gabriele Gravina e i proprietari viola Diego e Andrea Della Valle tra i presenti alla messa in suffragio di Davide Astori nella ...

Astroturismo : San Lorenzo della Rabatta a Perugia è certificato tra “I cieli più belli d’Italia” : Tra le verdi campagne dell’Umbria, sulla sommità di un colle, c’è un luogo ideale in cui tornare ad ammirare le stelle e la Via Lattea: San Lorenzo della Rabatta, a Perugia, ottiene la Certificazione di Qualità “?I cieli più belli d’Italia?” da parte di Astronomitaly? ?-? ?La? ?Rete? ?del? ?Turismo? ?Astronomico. La destinazione umbra è una meta apprezzata per trascorrere vacanze di relax e divertimento e si distingue come location ideale in cui ...

San Lorenzo - una delle cinque grandi d’Argentina è in crisi : Il San Lorenzo in questa edizione di Superliga argentina, a poche giornate dal termine, ha vinto solamente due partite e si ritrova in fondo alla classifica; uno smacco per una società storica come “el Ciclòn”.Calcio estero, Storie, Sudamerica, San Lorenzo / “La Gloriosa Butteler” (la hinchada del club) è una delle tifoserie più calde e appassionate del paese, famosa per la varietà dei suoi cori oltre che per la ...

Aereo Etiopia : Palermo - all'oratorio San Lorenzo spunta cartello 'Tusa amava la bellezza' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - All’Oratorio di San Lorenzo di Palermo è stato affisso nel pomeriggio di oggi un manifesto con su scritto: "A Sebastiano Tusa, uomo gentile che amò la Sicilia e la bellezza". "Hanno scritto le parole giuste per ricordare l’uomo, lo studioso e l’amministratore pubblico.

Chiavenna - le spoglie di suor Mainetti ora ripoSano in San Lorenzo : Messa solenne per la traslazione della salma di suor Maria Laura Mainetti. Appuntamento lunedì 11 marzo, con inizio alle 20,30, nella collegiata di San Lorenzo di Chiavenna. dove il vescovo della ...

Tennis - ATP San Paolo 2019 : Lorenzo Sonego lotta ma cede in tre set a Leonardo Mayer. Azzurro ko al secondo turno : Termina al secondo turno l’avventura nell’ATP di San Paolo (Brasile) di Lorenzo Sonego. Il 23enne piemontese è stato sconfitto con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 dall’argentino Leonardo Mayer (n.55 del mondo) in 1 ora e 59 minuti di partita. Un match molto combattuto nel quale il nostro portacolori ha saputo recuperare da un set di ritardo, con determinazione, cedendo però alla distanza alla regolarità del sudamericano. Mayer ...

Tennis - ATP San Paolo : Lorenzo Sonego si impone al primo turno contro Federico Delbonis. L’argentino sconfitto in due set : Lorenzo Sonego comincia con il piglio giusto l’ATP di San Paolo (Brasile). Sul rosso sudamericano l’azzurro (n.114 del mondo) si è imposto 6-4 6-4 contro l’argentino Federico Delbonis (n.81 del ranking) e ha conquistato l’accesso al secondo turno. Grazie ad un ottimo Tennis, specie con il dritto, il giocatore nostrano ha prevalso nei confronti del rivale in 1 ora e 24 minuti di gioco con pieno merito e al prossimo turno ...

Michelangelo a Firenze : risplende la luce nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo : A Firenze torna a splendere la Sagrestia Nuova di San Lorenzo di Michelangelo Buonarroti. Un grande progetto di illuminazione, appositamente pensato per ricreare le condizioni dell'epoca, permettono da oggi ai visitatori un'esperienza totale nell'edificio progettato dal grande artista rinascimentale.Continua a leggere

MotoGp - Ciabatti punge Lorenzo : “con Petrucci e Dovizioso vogliamo evitare quanto accaduto a MiSano” : Il direttore sportivo della Ducati si è soffermato sulla convivenza tra Petrucci e Dovizioso, facendo anche un paragone con Lorenzo Partito Lorenzo con destinazione Honda, la Ducati adesso è molto più tranquilla sul fronte piloti. Dovizioso e Petrucci dimostrano di essere già molto affiatati, lavorando in simbiosi per migliorare e sviluppare velocemente la DesmosediciGP. AFP/LaPresse Una situazione completamente opposta rispetto a quella ...

Nuoto - Meeting San Marino 2019 : Ilaria Bianchi e Lorenzo Zazzeri in grande spolvero! : A San Marino, domenica 19 febbraio, si è svolta la seconda giornata del 17° Meeting del Titano. Dopo i buoni risultati di sabato 18, gli azzurri si sono ben comportati e hanno combattuto ad armi pari con spagnoli ed australiani. Questo appuntamento è stato il primo banco di prova di una preparazione che dovrà portare gli atleti al top della forma in vista del Mondiale di Gwangju (Cina). 50m stile libero maschili E’ toccato ai califfi della ...

Lorenzo Lotto 'ricomposto' : da San Pietroburgo a Recanati fino al 24 marzo il primo dei tre pannelli della 'Trasfigurazione di Cristo' : Da San Pietroburgo a Recanati per un ricongiungimento di breve durata ma di grande bellezza. fino al 24 marzo sarà esposto nella Pinacoteca di Recanati, a Villa Colloredo Mels, il primo dei tre ...

MotoGp - Cibo Sano - allenamento e fisioterapia : la giornata tipo di Jorge Lorenzo è davvero dura [VIDEO] : Jorge Lorenzo rende partecipi i suoi follower della sua giornata tipo: il maiorchino si allena duramente per recuperare l'infortunio alla mano sinistra Jorge Lorenzo pubblica sul suo profilo Instagram ...

