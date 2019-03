Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiornano | patch di sicurezza di marzo 2019 e nuove feature

Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiorna : patch di sicurezza di marzo 2019 e nuove feature : Samsung Galaxy S9 e S9+ stanno ricevendo un aggiornamento con le patch di sicurezza di marzo 2019 e una novità per la fotocamera ripresa dai Galaxy S10. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiorna: patch di sicurezza di marzo 2019 e nuove feature proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 e S8+ ricevono le patch di sicurezza di marzo in Italia : Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza del mese di marzo 2019, partendo dalle versioni no brand. Ecco i nuovi firmware G950FXXS4DSC2 e G955FXXS4DSC2. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8+ ricevono le patch di sicurezza di marzo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Puntualissimo su Samsung Galaxy S8 l’aggiornamento di marzo - non solo la sicurezza in ballo : I Samsung Galaxy S8 italiani non possono certo ritenersi abbandonati dal punto di vista software. A fine febbraio, l'esemplare serigrafato ha ricevuto Android 9 Pie con feedback più che positivi post aggiornamento. Oggi tocca invece al firmware di marzo fare capolino sull'ammiraglia del lontano (oramai)2017). In queste prime ore di lunedì, in distribuzione via OTA, c'è l'update XXS4DSC2, identificato appunto come patch di sicurezza del mese ...

Alcuni Samsung Galaxy S10 hanno problemi con Android Auto : Alcuni neo-possessori dei Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus stanno segnalando sul forum del produttore coreano di avere un problema con Android Auto L'articolo Alcuni Samsung Galaxy S10 hanno problemi con Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Prime lamentele anche sulla batteria del Samsung Galaxy S10 : dagli USA un potenziale bug : Ci sono alcune segnalazioni che dobbiamo tenere in considerazione in questi giorni per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10. Dopo avervi parlato di un'anomalia per quanto riguarda il riconoscimento delle impronte digitali, come avrete percepito da un articolo pubblicato alle porte dello scorso fine settimana, oggi 18 marzo ritengo opportuno portare alla vostra attenzione un'anomalia che potrebbe avere delle conseguenze anche sul fronte ...

Samsung Galaxy S10 : migliori cover e pellicole di vetro : Il Samsung Galaxy S10 dispone di un display Infinity-O Dynamic AMOLED da 6.1 pollici con una risoluzione da 3040 x 1440 pixel. Lo smartphone inoltre presenta una novità per quanto riguarda il comparto fotografico, con leggi di più...

Recensione Samsung Galaxy S10 : finalmente senza rinunce : Scopri Samsung Galaxy S10 nella nostra Recensione. Tutte le informazioni sulle specifiche, come va la batteria, la fotocamera, il display, quanto costa e dove acquistarlo al miglior prezzo. L'articolo Recensione Samsung Galaxy S10: finalmente senza rinunce proviene da TuttoAndroid.

Samsung Guida uso smartphone usare lettore impronte digitali Galaxy S10 : Registrare, cancellare, disattivare il lettore delle impronte digitali di Galaxy S10 il Corso per usare smartphone in modo semplice

Scorpacciata di Pie per Samsung Galaxy S8 : Wind - TIM e 3 Italia lo ricevono : Sblocco definitivo per l'aggiornamento Android Pie 9.0 destinato ai Samsung Galaxy S8, che effettuano un allungo importante con dei rilasci presici, riservati ad alcuni dei suoi modelli brandizzati. Se ieri era toccato alla versione plus serigrafata da Wind, quest'oggi ad essere protagonista è la variante standard, coinvolgendo anche in questo caso i brand Wind, oltre che ai marchiati TIM e 3 Italia. Una diffusione che abbraccia ormai un po' ...

Ciclone Samsung Galaxy Note 10 : ribattezzato Note X - le specifiche : Si ritorna a parlare del Samsung Galaxy Note 10, che potrebbe anche chiamarsi Note X. Il phablet di prossima generazione si contraddistinguerà per una scheda tecnica di primissimo livello, contraddistinta dal processore Snapdragon 855 (oppure Exynos 9820, a seconda dei mercati di destinazione), e fino ad un quantitativo RAM di 12GB. La memoria interna arriverà ad una quota massima di 1TB, ed il sistema multimediale posteriore disporrà di ben 4 ...

Ecco le possibili principali feature di Samsung Galaxy Note X (o Note 10) : Tornano a farsi insistenti le indiscrezioni secondo cui il nome ufficiale scelto da Samsung per la prossima generazione del suo phablet top di gamma è Samsung Galaxy Note X L'articolo Ecco le possibili principali feature di Samsung Galaxy Note X (o Note 10) proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy S10e : un adorabile gioiellino - con qualche problema di autonomia : Ecco la nostra Recensione di Samsung Galaxy S10e, siete disposti a rinunciare ad un po' di autonomia per mettervi in tasca un vero gioiellino? L'articolo Recensione Samsung Galaxy S10e: un adorabile gioiellino, con qualche problema di autonomia proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note X : rumors su specifiche - uscita e prezzo : Il mondo hi-tech è in fermento per l’arrivo di un altro dispositivo top di gamma, il Samsung Galaxy Note X, il phablet in realtà è il nono della serie, la società sudcoreana ha saltato il numero 6 passando dal Note5 al disastroso Note7. È passato meno di un mese da (Continua a leggere)L'articolo Samsung Galaxy Note X: rumors su specifiche, uscita e prezzo è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Traguardo Android Pie per Samsung Galaxy S8 Plus Wind : XXU4DSBA : Il tanto aspettare dei possessori del Samsung Galaxy S8 Plus brand Wind è stata ripagata: Android Pie 9.0 è stato finalmente fatto recapitare a bordo di questi esemplari. Come vi avevamo già anticipato in questo articolo, il weekend per l'ex top di gamma 2017 non poteva iniziare in miglior modo. L'aggiornamento G955FXXU4DSBA, di certo riservato alle versioni serigrafate dall'operatore arancione (la sigla CSC - G955FWIN4DSBB - sgombera il ...