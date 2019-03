Salvini vuole chiudere le acque italiane alla nave di una ong italiana con 49 migranti a

Salvini vuole IL GREMBIULE A SCUOLA/ Così i bambini sono tutti uguali : Matteo SALVINI torna a proporre l'uso del GREMBIULE a SCUOLA. Dal suo punto di vista, in questo modo i bambini sarebbero tutti uguali.

Ma Salvini non vuole bloccare le trasferte agli ultrà : Un atto di accusa pesante, passato sotto silenzio: non una parola da parte del mondo del calcio come se la cosa non li riguardasse, meglio pensare ad altro. L'Osservatorio, come detto, mercoledì ...

Via della Seta - i dubbi di Salvini : 'Controllare chi vuole investire in Italia' - Di Maio : 'La Lega mi sorprende' : Significa più crescita, più economia, più sviluppo per le nostre imprese e più lavoro". Quindi una frecciatina all'alleato di governo: " Mi auguro che la Lega - continua il leader del M5s - sia della ...

Matteo Salvini vuole il grembiule obbligatorio a scuola : “Così tutti i bimbi sono ugualI” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, rilancia l'idea del grembiule obbligatorio a scuola per tutti i bambini: "Per me metti lo stesso grembiule a tutti, così non ci sono belli e ricchi, ma sono tutti uguali". Un'idea già proposta nelle scorse settimane e che secondo Salvini dovrebbe essere applicata almeno alle scuole elementari.Continua a leggere

Vertice centrodestra evita nodo Piemonte - Salvini vuole aspettare : Roma, 13 mar., askanews, - Nel Vertice del centrodestra con Salvini, Meloni e Tajani, assente Silvio Berlusconi, non è stato affrontato il nodo della candidatura a Governatore del Piemonte. E' quanto ...

Andrea Cangini - missione sovranista per Silvio Berluscon : così Forza Italia vuole fregare Matteo Salvini : Informazioni riservate su Forza Italia, che viaggiano su Dagospia. Il sito non solo ha dato conto di un summit sfumato all'ultimo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ma scrive anche della "svolta sovranista" degli azzurri. Dago rivela infatti che il partito del Cav ha avviato "un’interlocuzione

Tav - Di Maio duro su Salvini : "Ci vuole serietà - non decide da solo". M5S : "La crisi è già aperta" : "Siamo la seconda economia manifatturiera d'Europa, dobbiamo cercar di diventare sempre più competitivi" e fermarsi significherebbe "volersi far del male. I nostri competitor saranno felicissimi e i ...

Tav - Buffagni (M5s) : "E' chiaro - la crisi è già aperta" | Di Maio a Salvini : "Governo messo in discussione ma ci vuole serietà" : "Cosa stia succedendo all'interno del governo è chiaro: non è che ci sia da aprire una crisi, la crisi è già aperta". Così sottosegretario alla presidenza del Consiglio Stefano Buffagni. Di Maio alla Lega: "Ci vuole serietà, quest'opera non sta in piedi dal punto di vista tecnico".

Tav - Di Maio a Salvini : Ci vuole serietà. LIVE - : Salvini assicura che il Governo non cadrà. Intanto spunta fuori uno studio della Commissione Ue che mette in luce tutti i vantaggi di Tav. Tra i firmatari anche la società milanese che aveva redatto l'...

Tav - Di Maio a Salvini : "Governo messo in discussione ma ci vuole serietà" | Bandi? Se ridiscuti opera non vincoli i soldi" : Conferenza stampa del vicepremier: "Ci vuole serietà. Lo dico aglielettori, cosa sarebbe successo se avessi messo in discussionela legittima difesa e altri provvedimenti in quota Lega? "

Tav - Di Maio a Salvini : «Ci vuole serietà - non decide solo uno» : «Ci vuole serietà. Non decide solo uno». Luigi Di Maio torna sul tema Tav e ripercorre la strada delle ultime ore. «Non si può mettere a rischio il governo per un punto che è nel contratto di governo. ...

Caos Tav - Di Maio duro su Salvini : «Ci vuole serietà - non decide da solo» : Il vice premier attacca: «Non noi, non i Cinque Stelle, ma la Lega ha messo in discussione il governo legandolo al tema dell’opera. Sono rimasto molto interdetto»

"Tav - Salvini vuole dividere il M5S Da Parigi può arrivare la way out" : "Salvini sta cercando di dividerci per andare a Palazzo Chigi con un pezzo di M5S, Forza Italia e Fratelli d'Italia". E' la lettura che danno all'interno dei 5 Stelle di quanto sta accadendo in queste ore sulla vicenda della Tav Torino-Lione... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : Salvini vuole rottura? Lo dica : 23.10 "Abbiamo solo chiesto la sospensione dei bandi per un'opera vecchia di 20 anni,lo abbiamo chiesto perché previsto dal contratto. E cosa fa Salvini? Oltre a forzare una violazione del contratto minaccia pure di far cadere il governo? Se ne assuma le responsabilità di fronte a milioni di italiani. Io questo lo considero un comportamento irresponsabile, proprio mentre siamo in chiusura su due misure fondamentali come reddito e quota 100". ...