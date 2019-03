Salute | Onda | italiane confuse sulla contraccezione d’emergenza

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019)d’emergenza. Ben il 70% delle donne – secondo un’indagine condotta dall’Osservatorio nazionaledella donna e di genere () – non ha le idee chiare: solo la metà delle intervistate sa che dalla tempestività di assunzione dipende l’efficacia del farmaco; meno di una su 10 è a conoscenza che la ‘pillola dei 5 giorni dopo’, più recentemente introdotta sul mercato, garantisce maggiore efficacia della ‘pillola del giorno dopo’, e ancora una donna su 3 non sa che è possibile acquistarla in farmacia e parafarmacia senza ricetta per le maggiorenni. “Lasessuale e riproduttiva rappresenta un diritto umano fmentale che deve essere preservato e tutelato. Di fatto, però, in Italia manca ancora oggi un programma organico e strutturato di educazione all’affettività e ...

PrimaPaginaNews : La salute sessuale e riproduttiva rappresenta un diritto umano fondamentale che deve essere preservato e tutelato. - Ateoman2009 : RT @Teva_IT: Oggi per i #celiaci sono a disposizione diversi servizi in grado di semplificare la loro vita. Nella prossima puntata dell'@Or… - robertolotito : RT @Teva_IT: Oggi per i #celiaci sono a disposizione diversi servizi in grado di semplificare la loro vita. Nella prossima puntata dell'@Or… -