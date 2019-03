Salute del viso | la tecnologia biofotonica sfrutta la luce per curare la rosacea

Il Paradiso delle signore trama 18 marzo : tutti preoccupati per la Salute di Riccardo : Al Paradiso delle signore tutto è pronto per l'inizio di una nuova e sfavillante settimana ricca di avvenimenti e colpi di scena. Nel corso dell'episodio che vedremo domani, lunedì 18 marzo, noteremo che tutti i membri della famiglia Guarnieri saranno estremamente preoccupati per la salute di Riccardo. Dopo aver scoperto che il ragazzo non si è affatto liberato dalla dipendenza dagli antidolorifici oppiacei, Marta e Vittorio decideranno di ...

La voce della Politica Domani - sabato 16 marzo - il ministro della Salute Giulia Grillo in Basilicata : Comunichiamo che Domani, sabato 16 marzo, il ministro della salute, Giulia Grillo, sarà in Basilicata per tre incontri previsti a Potenza e a Villa d'Agri, Marsicovetere - PZ,. Di seguito i dettagli ...

Catania - “militare prese l’epatite dopo le vaccinazioni per missione all’estero” : il ministero della Salute dovrà risarcirlo : Un militare che aveva contratto l’epatite cronica dopo essersi vaccinato alla vigilia di una missione all’estero riceverà un risarcimento di circa 3 milioni di euro dal ministero della Salute. Lo ha stabilito il tribunale di Catania che ha dato ragione al soldato basandosi sulla relazione di un consulente che non mette in dubbio la sicurezza del vaccino, ma la tecnica di somministrazione plurima in poco tempo e senza prima adeguati ...

Vaccini : militare contrae epatite - risarcimento da 3 milioni di euro dal Ministero della Salute : Il tribunale di Catania ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento danni nei confronti di un militare che ha contratto l’epatite cronica durante le vaccinazioni precedenti alla partenza per una missione all’estero. Secondo l’avvocato Silvio Vignera, difensore della parte ricorrente, il risarcimento complessivo ammonterebbe a circa 3 milioni di euro. La relazione prodotta dal consulente del giudice non mette in ...

Marshmallow ritirati dal commercio : l’allerta del Ministero della Salute : Ikea ha ritirato dal mercato il dolce ‘Sötsak skumtopp’ da 180 grammi “perché nell’elenco degli ingredienti non è indicata chiaramente la presenza dell’allergene del latte”. Lo comunica il sito del Ministero della Salute nella pagina web. “Il consumo del prodotto non presenta alcun rischio per le persone non allergiche o non intolleranti al latte o ai suoi componenti – sottolinea Ikea in una nota ...

Salute : colpo di coda dell’influenza : colpo di coda dell’influenza, che nella settimana dal 4 al 10 marzo ha messo a letto 288mila italiani. Il numero di casi segnalati nell’ultimo bollettino Influnet dell’Istituto Superiore di Sanità risulta comunque ancora in calo, mentre il totale di connazionali colpiti dall’inizio della sorveglianza sale a circa 7.231.000 casi. Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Calabria sono le Regioni ...

Giornata Mondiale del Sonno 2019 - dormi bene e invecchia in Salute : Come ormai ogni anno, il 15 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Sonno (World Sleep Day), un evento annuale dedicato alla cultura e consapevolezza dell'importanza del Sonno, che si celebra nel venerdì che precede l'equinozio di primavera. La Giornata è promossa contemporaneamente in ogni parte del mondo, dalla World Sleep Society e, in Italia, dall'Associazione Italiana di Medicina del Sonno (AIMS).La ...

Trasporto merci su gomma in Italia : “Qual è l’incidenza dell’inquinamento atmosferico sulla Salute?” : Qual è l’incidenza dell’inquinamento atmosferico causato dai veicoli utilizzati per il Trasporto merci su gomma, ovvero dalla totalità dei camion, furgoni e autotreni che ogni giorno si spostano lungo le strade del Belpaese? A questa domanda ha cercato di rispondere la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), che ha coordinato uno studio dedicato a “inquinamento atmosferico, cambiamenticlimatici e salute” per l’International Journal ...

Agorà della Scienza : sabato 16 marzo si parla di epidemiologia come supporto alla Salute della popolazione : Di questo si parlerà nel terzo incontro inserito nell'ambito del progetto "Agorà della Scienza" promosso dall'associazione Amici dell'Agorà e dalla biblioteca civica, in programma sabato 16 marzo ...

Salute : nel Lazio troppi dolci e poca frutta per gli alunni delle medie : Si sentono in buona Salute ma, ‘scavando’, si scopre che mangiano poca frutta e verdura, saltano spesso la coLazione e bevono poca acqua. È il profilo degli stili di vita dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi del Lazio che hanno partecipato al progetto ‘Sano chi sa’, realizzato dalla Regione Lazio – Area Promozione della Salute e Prevenzione – Direzione Salute e ...

Fisici obbligati a iscriversi all’Ordine anche se non sanitari? La palla torna al Ministero della Salute : Sono certo che gli appassionati followers dell’OrdiNovela saranno d’accordo con me: con questo terzo episodio, la vicenda dell’obbligo di iscrizione all’Ordine per Fisici, Chimici, Biologi et similia ingrana la marcia con una svolta importante. Come forse ricorderete, tutto è iniziato con la legge Lorenzin, che riordina le professioni sanitarie. Secondo l’intepretazione dell’Ordine professionale dei Fisici e dei Chimici, tale legge ...

Il ministro della Salute vuole una legge sull'eutanasia : DAL MONDO Paul Manfort è stato condannato ad altri tre anni di carcere per due accuse relative al caso delle interferenze russe nella campagna elettorale del 2016. L'ex responsabile della campagna ...

Il ministro della Salute vuole una legge sull’eutanasia : DALL'ITALIA “Il 5G non riguarda il memorandum d’intesa con la Cina” hanno fatto sapere fonti del Quirinale citate dall’agenzia Ansa. Al Colle si è tenuta una riunione durante la quale sono state esaminate le implicazioni dell’accordo sulla Via della Seta. Secondo quanto riportano le stesse fonti

Airpods e Galaxy Buds : rischi per la Salute a causa delle radiazioni elettromagnetiche : Sono 250 gli scienziati che hanno firmato la petizione che avverte dei pericoli per la salute connessi con Airpods e Galaxy Buds, oltre a tutti gli altri dispositivi wireless. Secondo gli scienziati, la lista comprende studiosi di tutto il mondo, Italia compresa, le radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti con cui tali (Continua a leggere)L'articolo Airpods e Galaxy Buds: rischi per la salute a causa delle radiazioni elettromagnetiche è stato ...