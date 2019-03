Salute | dai bambini agli anziani | l’attività fisica va aumentata

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Aumentare del 30% il numero di adultimente attivi e del 15% gli ultra64ennimente attivi: e’ uno degli obiettivi delle Linee guida sull’attivita’per le diverse fasce d’eta’ e gruppi di popolazione (dalle donne in gravidanza ai, dai trapiantati ai malati cronici), approvate dalla Conferenza stato-regioni e pubblicate sul sito del ministero dellaIl documento prevede l’azione congiunta di famiglia, scuola, medici di famiglia e associazioni.I livelli di attivitàraccomandati sono raggiungibili anche svolgendo le normali occupazioni della vita quotidiana in base all’età: per i più giovani con giochi di movimento, sport, svago, educazione motoria scolastica, spostamenti a piedi e in bicicletta; per gli adulti con spostamenti attivi, attività lavorative o di svago, occupazioni domestiche o sport; per i ...

