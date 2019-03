Salerno | morto per malattia Franco Palumbo | ex sindaco di Capaccio Paestum

Morto Renato Borrelli l’ex sindaco di Salerno - il cordoglio della politica : Morto Renato Borrelli l’ex sindaco di Salerno, il cordoglio della politica Lutto in casa Termometro Politico. La famiglia di Termometro Politico si stringe attorno a Gianluca e Massimo Borrelli – rispettivamente fondatore e collaboratore del nostro gruppo – per la scomparsa del padre Renato Borrelli. In segno di rispetto Termometro Politico interromperà le pubblicazioni in concomitanza con il funerale in programma venerdì ...