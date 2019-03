Rugby | Italdonne super | è 6 a al mondo

Rugby - storica Italdonne : batte l'Irlanda e vola in testa alla classifica : Per il resto, è la cronaca di un trionfo. Un successo che prende forma sin dalle prime battute, con il piede ben sigillato sull'acceleratore. Al 3' i tre punti dal piede di Sillari, poco dopo la meta ...

Rugby – Italdonne - la formazione titolare contro il Galles : Italdonne , il XV titolare nel match contro il Galles a Lecce Andrea Di Giandomenico, head Coach dell’ Italdonne , ha scelto al termine della sessione mattutina, la formazione titolare che affronterà il Galles , sabato prossimo, 9 febbraio, allo Stadio Via del Mare di Lecce (ore 20.35) nella seconda giornata del Torneo Femminile delle Sei Nazioni. L’in contro verrà trasmesso in diretta da Eurosport 2 ed in streaming su Eurosport Player con il ...

Rugby – L’Italdonne si prepara alla Scozia : due cambi per le azzurre : Italdonne: due cambi per la Scozia, subentrano la terza linea Sberna ed il pilone Serilli A seguito degli infortuni riportati in allenamento con il club, la terza linea Isabella Locatelli ed il pilone Michela Merlo, non saranno disponibili per il primo turno del Torneo Femminile delle Sei Nazioni che vedrà L’Italdonne protagonista in Scozia venerdì 1 febbraio allo Scotstoun Stadium di Glasgow (calcio d’inizio ore 19.35 locali, 20.35 ...