Ronaldo-Real Madrid | gli chiedono di tornare | CR7 risponde così -VIDEO

Real - Zidane : "Ronaldo non mi sorprende - lo ammiro. Chapeau" : Zinedine Zidane è pronto per il suo nuovo debutto sulla panchina del Real Madrid e non mancano parole al miele per l'ex Cristiano Ronaldo , che martedì ha distrutto l'Atletico. "Non sono sorpreso di ...

Juve - Cristiano Ronaldo fa un assist al Real Madrid : più guadagni dopo ko dell'Atletico : Chissà cosa avranno pensato in casa Real. All'indomani del ritorno sulla panchina Blancos di Zidane - scelta consequenziale a una stagione disastrosa - è stato l'ex Cristiano Ronaldo a rifilare una ...

Calciomercato Juve - possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid (RUMORS) : Le prime pagine dei giornali di oggi sono tutte per Cristiano Ronaldo, definito "re", "mostro" e "disumano", dopo la superba tripletta rifilata all'Atletico Madrid (due colpi di testa sontuosi e il rigore decisivo che ha fissato il risultato sul tre a zero per i bianconeri). La super prestazione del fenomeno portoghese ha permesso alla Juventus di ribaltare il due a zero subito all'andata dalla squadra allenata da Diego Simeone, che dopo la ...

Zinedine Zidane - le parole clamorose su Cristiano Ronaldo al Real Madrid : cosa si è fatto scappare : Le sorprese al Real Madrid potrebbero non fermarsi al ritorno clamoroso di Zinedine Zidane sulla panchina dei Blancos dopo appena nove mesi dall'addio del francese. La missione di Zizou è delle più ...

Ronaldo no al Real : “Sto bene alla Juve. Italia? Ecco cos’è difficile” : Cristiano Ronaldo giura amore eterno alla Juve e allontana le possibili indiscrezioni di un suo potenziale ritorno al Real Madrid dopo il ritorno di Zinedine Zidane. Nessun ritorno a Madrid, ma massima concentrazione per il presente e futuro in maglia bianconera. Ronaldo, intervistato ai microfoni di “Dazn“, ha sottolineato tutta la sua carica anche in […] More

Il Real Madrid chiama - la risposta di Ronaldo non si fa attendere : “la Spagna non mi manca” : Il portoghese ha ammesso di trovarsi a meraviglia in Italia, sottolineando di non avere nostalgia di Spagna e Portogallo Cristiano Ronaldo si dice “felice in Italia” e sottolinea di non avere nostalgia della Spagna, anche se lì ha lasciato “molti amici e un grande club” come il Real Madrid. AFP/LaPresse In un’intervista alla Dazn spagnola il fuoriclasse portoghese parla della sua esperienza a Torino con la ...

Real Madrid - Zidane parla del ritorno di Cristiano Ronaldo : Real Madrid, il ritorno di Zidane apre a quello di Cristiano Ronaldo? La domanda, in un mondo come quello del calcio dove tutto può accadere - a maggior ragione quando si parla di Real Madrid - è ...

Ronaldo-Real Madrid - clamoroso ritorno con Zidane? Questa la verità! : RONALDO REAL Madrid- Zinedine Zidane sorprende tutti e dice sì nuovamente al Real Madrid. Una decisione nata nelle scorse settimane e poi sentenziata nelle scorse ore. Un sì scaturito anche piuttosto in fretta, Zidane ha confessato che il Real Madrid è la sua casa e non ha avuto particolari dubbi sul suo ritorno. Chiaramente, l’arrivo […] More

Zidane si ripresenta : “Volevo tornare qui. Ronaldo al Real a giugno? Non è il momento di parlarne” : Conferenza di presentazione del neo-allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane. Per il francese si tratta di un ritorno sulla panchina dei “Galacticos”. Il tecnico è stato accolto dal presidente Florentino Perez in questo modo: ” Torna a Madrid il miglior allenatore del mondo. Sull’attuale situazione in cui versa il suo club, aggiunge: “Stiamo attraversando un momento molto difficile, siamo consapevoli del ...

Real Madrid - Zidane : «Felice di tornare a casa. Ronaldo? Non è un tema da discutere» : Madrid - Zinedine Zidane è tornato al Real Madrid . Il francese aveva lasciato i blancos la scorsa estate dopo aver vinto tre Champions League di fila e, ad appena dieci mesi dal suo addio, ha deciso ...

Zidane 'snobba' la Juve : 'Volevo solo il Real Madrid. Ritorno di Ronaldo? Ora non ne parlo' : MADRID - ' Allenare il Real è una cosa diversa. H o ricevuto varie proposte ma non sono voluto andare in altre squadre . Al presidente non potevo dire di no' ha detto Zinedine Zidane che si è ...

Cristiano Ronaldo lascia la Juve a giugno : tornerà al Real Madrid : Il club bianconero già pensava a Zinedine Zidane sulla panchina della Vecchia Signora. Ma il francese ha scelto di tornare

Real Madrid - Zidane si (ri)presenta : “questa è casa mia. Un ritorno di Ronaldo? Ecco cosa posso dire” : Il francese torna a sedersi sulla panchina del Real Madrid, firmando un contratto fino al 30 giugno del 2022 “E’ un giorno speciale per tutti, sono molto felice di tornare a casa. Voglio riportare il Real Madrid ai livelli che merita. Da domani si comincia a lavorare“. LaPresse/EFE Lo dice Zinedine Zidane nel giorno in cui comincia la sua nuova avventura sulla panchina del Real Madrid, il club con il quale ha vinto tre ...

Juventus - dalla Spagna Inda : 'Il Real tifa Atletico vogliono l'eliminazione di Ronaldo' : Oggi pomeriggio, la Juventus sarà in campo alla Continassa per preparare la gara contro l'Atletico Madrid. I bianconeri credono nella rimonta e nella possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions League. A caricare l'ambiente juventino ci ha pensato Cristiano Ronaldo che ai microfoni di Juventus TV ha chiesto il supporto del pubblico bianconero e ha detto di credere nella rimonta. In Spagna, invece, tifano per l'Atletico Madrid e la ...