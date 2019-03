I Carabinieri diCerveteri hannoun uomo di 36 anni che utilizzava un notonetwork come una vetrina per vendere la.Lo spacciatore postava foto degli stupefacenti e le etichettava con alcuni hashtag convenzionali. Gli acquirenti,cercandoli,avevano così la possibilità di visionare la merce. Gli affari venivano poi conclusi in chat privata e laspedita per posta con pacchi anonimi. Le sostanze che l'uomoerano marijuana, hashish e olio di hashish.(Di lunedì 18 marzo 2019)

NotizieIN : Roma,vendeva droga sui social:arrestato - TelevideoRai101 : Roma,vendeva droga sui social:arrestato - cronacadiroma : #ROMA: pusher tratto in arresto. Vendeva sostanze stupefacenti in regime di arresti domiciliari -