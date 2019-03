Roma | si cerca l' allenatore | Gasperini | Giampaolo e non solo

Spal-Roma - dalle 18.00 La Diretta Ranieri cerca compattezza e i 3 punti : Si affrontano al Paolo Mazza di Ferrara, nella partita del sabato alle ore 18, SPAL e Roma; è un momento estremamente delicato per i padroni di casa, che dopo la sconfitta della scorsa settimana sul ...

LA Roma ALLA RICERCA DELLA CHAMPIONS PERDUTA : Dopo quasi 10 anni di gestione a stelle e strisce la ROMA si ritrova, e bisogna anche ringraziarlo, con l'ultimo allenatore dell'era Sensi, voluto da Rosella dopo le dimissioni di Luciano Spalletti ...

Seria A : la Roma soffre ma batte l'Empoli 2-1. Champions : la Juve cerca il riscatto contro l'Atletico : Buona la prima, ma quanta sofferenza. contro un Empoli generoso e ben messo in campo, la Roma di Claudio Ranieri, sofferto, lottato e come al solito rischiato. Ma è uscita dall'Olimpico con tre punti ...

Seria A : la Roma soffre ma batte l'Empoli 2-1. Champions : la Juve cerca il riscatto : Buona la prima, ma quanta sofferenza. Contro un Empoli generoso e ben messo in campo, la Roma di Claudio Ranieri, sofferto, lottato e come al solito rischiato. Ma è uscita dall'Olimpico con tre punti ...

Sacchi e la Roma (ma va bene sempre) : “Non e` cercando alibi che si cresce” : Arrigo Sacchi commenta la giornata di Champions. E parte ovviamente dalla Roma, con una frase che si candida a diventare frase napolista: Non e` cercando alibi che si cresce. Andrebbe iscritta nel cielo, alla Fantozzi. E ricordata anche a chi fa giornalismo. I commenti del post Porto-Roma sembravano in diretta da un bar qualsiasi della Garbatella, con tutto il rispetto per la Garbatella splendido e divertente quartiere. “Il Porto – ...

PROBABILI FORMAZIONI PORTO Roma/ Quote - Kolarov cerca riscatto - Champions League - : PROBABILI FORMAZIONI PORTO ROMA: le Quote e le scelte dei due allenatori per la partita del Do Dragao, per il ritorno degli ottavi in Champions League.

Roma - 5 arresti all'Ente nazionale di ricerca in Agricoltura : Roma, 5 mar., askanews, - Falso, abuso d'ufficio e peculato. Con queste accuse sono stati arrestati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma 5 funzionari, tra cui il ...

Roma : irregolarità nella gestione - arrestata direttrice Consiglio ricerca agricoltura : arrestata a Roma la direttrice generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Crea,, Ida Marandola. L'arresto è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nell'...

Roma : irregolarità nella gestione - arrestata direttrice Consiglio ricerca agricoltura : Ida Marandola ai domiciliari con le accuse di peculato, abuso d'ufficio e falso. Coinvolti altri 4 funzionari, disposto anche il sequestro di beni per 8 milioni.

Cerca di fare a pezzi con una sega il cadavere di uomo avvelenato a Vigne Nuove a Roma : Le ferite su quel cadavere coperto di sangue non erano state causate da coltellate, ma dal tentativo di farlo a pezzi con una sega. Terribili particolari emergono dalle indagini sul delitto in via...

Roma - avvelena il compagno e cerca di smembrare il corpo con una sega : arrestata 47enne : C’è voluto più di un mese agli inquirenti per venire a capo del delitto avvenuto lo scorso 31 gennaio nella zona di Vigne Nuove, a Roma. I carabinieri, intervenuti nell’appartamento in via Dino Galli, avevano trovato un cadavere adagiato su di una sedia a rotelle e nascosto dentro due buste di cellophane. La vittima era un uomo di origine marocchina, Kadmiri Adill, di 34 anni. Il corpo presentava profonde ferite da taglio, tanto che inizialmente ...

CNR e Roma Tre insieme per la ricerca sulle rinnovabili marine : Correnti, maree, gradiente salino: in altri termini, energie, rinnovabili che possono essere prodotte in mare. E’ questo il fil rouge che caratterizza il protocollo d’intesa siglato dall’Universita’ Roma Tre e il CNR in base al quale il Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre ospitera’ l’Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilita’ in ambiente marino del CNR. Una partnership strategica ...

Salute : a Roma la riunione dell’AISF - su malattie - ricerca e nuove terapie per il fegato : Alla riunione annuale della Associazione Italiana per lo Studio del fegato si parla di epatite C e steatosi, con focus sulla ricerca e cura in epatologia: esperti e giovani ricercatori a confronto Roma, 20 febbraio 2019 – A Roma il 21 e 22 febbraio, nell’aula magna dell’Università la Sapienza, si terrà la riunione annuale dell’Associazione [...]

La Roma in cerca della Roma : 'Incomprensibile'. La diagnosi, se vogliamo chiamarla così perché a quanto pare la guarigione non è completa, è di chi lavora quotidianamente in campo e nello spogliatoio. Di Francesco non si arrende ...